49ers im Abstiegskampf: Schlüsselspiel gegen Wedel

Die TKS 49ers stehen am 22. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB vor einer richtungsweisenden Partie gegen den SC Rist Wedel. Nach der bitteren Niederlage gegen den Tabellenzweiten Wolmirstedt zählt jeder Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Besonders wichtig wäre ein Erfolg gegen Wedel, um mit Schwung in die entscheidenden Spiele gegen direkte Konkurrenten zu gehen. Tip-Off ist am Sonntag, den 16.03.25 um 16:00 Uhr in der BBIS Kleinmachnow.

Die 49ers gehen als Tabellenelfter mit sieben Siegen in das Duell, haben jedoch nur einen Sieg Vorsprung auf Neustadt, das derzeit auf einem Abstiegsplatz steht. Die Gäste aus Wedel stehen mit einer Bilanz von 11-10 auf Rang sechs und befinden sich in einer guten Ausgangslage für die Playoffs. Doch zuletzt musste das Team eine herbe Niederlage gegen Schlusslicht Rostock einstecken – ein Spiel, in dem das Fehlen von Niklas Krause deutlich spürbar war. Der Point Guard, zweitbester Scorer des Teams (14,1 Punkte, 4,3 Assists, 4,5 Rebounds), fällt möglicherweise wieder verletzt aus, was Wedel vor Herausforderungen stellen könnte.

Für die 49ers geht es darum, nach der knappen 76:83-Niederlage gegen Wolmirstedt zurück in die Erfolgsspur zu finden. In dieser Partie zeigte das Team eine starke erste Halbzeit mit einer zweistelligen Führung, ehe in der zweiten Hälfte die Leistung einbrach. Besonders der Dreipunktewurf bleibt der Schlüssel für TKS: Gegen Wolmirstedt fielen in Halbzeit eins acht Dreier, danach nur noch einer. Wenn die 49ers von außen treffen, können sie mit jedem Gegner mithalten.

Bei Wedel ist Center Camron James Reece mit 16,7 Punkten und 10,6 Rebounds pro Spiel der wichtigste Akteur. Auf Seiten der 49ers führt Andrii Kozhemiakin mit 16 Punkten pro Partie die Scorerliste an. Das Hinspiel endete denkbar knapp mit 78:75 für Wedel – damals entschied ein glücklicher Gamewinner-Dreier mit Brett von Linus Hoffmann die Partie. Hoffmann war mit 24 Punkten Topscorer, während für TKS Joshua Lübken mit 21 Punkten überzeugte.

Für die 49ers ist ein Sieg nicht nur wichtig, um den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auszubauen, sondern auch, um mit Rückenwind in die kommenden Partien gegen direkte Konkurrenten wie Neustadt und die Berlin Braves zu gehen. Wedel kommt möglicherweise angeschlagen nach Kleinmachnow – die Chance auf einen wichtigen Heimsieg ist da.

Foto: Fotofuzzi/TKS 49ers