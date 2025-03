Demokratie für die Ohren – Grace-Hopper-Schüler gewinnen Preis für Rechtsextremismus-Podcast

Schülerinnen und Schüler der Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow haben einen Hauptpreis im Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung gewonnen. Insgesamt wurden 1.274 Projekte in diesem Jahr für den Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung eingereicht. Die Themengebiete für die Schülerinnen und Schüler waren vielfältig und boten altersgerechte Möglichkeiten, sich mit Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen.

Bildungsminister Steffen Freiberg gratuliert der Klasse und ihren Lehrkräften am 10. März zur erfolgreichen Teilnahme und würdigt ihr Projekt zum Thema Rechtsextremismus: „Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie lebt von Menschen, die sich für sie einsetzen – so wie die Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 9g der Teltower Grace-Hopper-Gesamtschule. Sie erklären uns, wie Feinde unserer Demokratie im Internet und in den sozialen Medien vorgehen und wie wichtig es ist, diesem Treiben zu begegnen. Unsere Demokratie fußt auf dem Grundgesetz – und vor ihm gibt es keine Neutralität. Ich danke den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Lehrerinnen und Lehrern für ihren wichtigen, engagierten Beitrag.“

Es haben 27 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9g der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow am 54. bundesweiten Schülerwettbewerb zur politischen Bildung teilgenommen. Ihr Beitrag ist ein Podcast zum Themenbereich „Rechtsextreme Inhalte im Netz: Wer macht was? Und reicht das?“. Für das sieben Minuten lange Hörstück, das auf YouTube veröffentlicht ist, haben sie verschiedene Expertinnen und Experten aus Politik, Forschung und dem Verfassungsschutz befragt. Dabei haben sie sich an folgenden Fragen orientiert: Wie können Menschen aktiv werden, wenn sie rechtsextremen Content erkannt haben? An welche Institutionen oder Organisationen können sie sich wenden? Wie könnten Schule, Eltern, Mitschülerinnen und Mitschüler sicher intervenieren? Welche Verantwortung haben soziale Netzwerke? Und wie können sie dieser gerecht werden? Inwiefern ist die Politik gefordert, Initiative zu ergreifen? Aus den Antworten sind verschiedene Lösungsvorschläge entstanden.

Für ihren Podcast werden die Schülerinnen und Schüler mit einem Hauptpreis ausgezeichnet. Dieser umfasst eine Klassenreise nach Berlin und einen Besuch im Bundeskanzleramt.

Foto: Redaktion