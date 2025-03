Andre Freymuth ist Teltower Bürgermeisterkandidat von CDU und FDP

Die CDU und die FDP in Teltow stellen mit Andre Freymuth, unter dem Motto FREY DENKEN – MUTHIG HANDELN, einen gemeinsamen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im September. Mit dieser Entscheidung setzen CDU und FDP laut einer gemeinsamen Presserklärung „auf einen erfahrenen Kommunalpolitiker und engagierten Kandidaten, der für wirtschaftliche Stärke, moderne Verwaltung und bürgernahe Politik steht.“

„Mit Andre Freymuth haben wir einen sehr fokussierten und erfahrenen Kommunalpolitiker. Ein kompetenter Kandidat, der unsere Stadt und die Herausforderungen genau kennt. Er wird Teltow mit Augenmaß und neuen Impulsen voranbringen.“, erklärt Mirko Schlossarczyk, Ortsvorsitzender der FDP Teltow. „Unsere Zusammenarbeit steht für eine sachorientierte Politik, eine die die wirtschaftliche Stabilität unserer Stadt und das Wohl der Bürgerinnen und Bürger wieder in den Mittelpunkt stellt.“

Auch Andre Freymuth sieht in der überparteilichen Unterstützung ein starkes Signal: „Ich danke CDU und FDP für das Vertrauen. Gemeinsam werden wir Teltow wirtschaftlich stärken und die Stadt als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Dazu zählt ein ausgeglichener Haushalt und stabile Finanzen.“ Für Teltows Zukunft sieht Andre Freymuth nicht rot.

Die gemeinsame Kandidatur unterstreicht das Ziel beider Parteien, durch einen Politikwechsel und Neustart im Rathaus mit vereinten Kräften für eine zukunftsorientierte, erfolgreiche Entwicklung Teltows zu arbeiten. Ein Signal für eine Wechselstimmung in der Region ist der Ausgang der Bürgermeisterwahl in der Nachbargemeinde Kleinmachnow. Bodo Krause (CDU), ebenso Kandidat von CDU und FDP, setzte sich dort gegen seinen SPD-Mitbewerber durch. „Es ist also in der Region kein Naturgesetz mehr, dass jemand von der SPD Bürgermeister ist“, erläutert Schlossarczyk. Da beide Parteien zudem jahrelang in der Region präsent und verwurzelt sind und überdurchschnittlich gute Wahlergebnisse erzielten, verspüren sowohl FDP als auch CDU lokalen Aufwind. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Teltow erreichte die FDP 8,5 Prozent und die CDU 17,3 Prozent der Wählerstimmen.

Foto: Mirko Schlossarczyk