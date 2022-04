Workshop unter Teltower Kirschblüten

Anlässlich der japanischen Kirschblütenwochen in Teltow findet am 21. April in der Kirschblütenallee ein farbenfroher Workshop statt. Zeichenblock und Aquarellfarben kommen zum Einsatz.

Die nächste Jubiläumsaktion zum 30-jährigen Bestehen der Teltower Jugendkunstschule findet am Donnerstag, 21. April, von 16:00 bis 18:00 Uhr auf der TV-Asahi-Kirschblütenallee und im Rahmen der Japanischen Kirschblütenwochen statt. In diesem Workshop werden mit Bleistift die Kirschblüten gezeichnet, die anschließend mit Aquarellfarben koloriert werden können.

Der Workshop ist offen für Anfänger und Fortgeschrittene. Frau Stefanie Labes begleitet die Teilnehmer mit Tipps zum Zeichnen und Aquarellmalen durch den Workshop. Das Material wird von der Jugendkunstschule bereitgestellt. Gearbeitet wird auf Maluntergründen. Wer während des Workshops sitzen möchte, kann sich gern einen Stuhl oder eine Decke mitbringen. Treffpunkt ist der Parplatz am NP-Markt, Lichterfelder Allee 165, 14513 Teltow. Bei schlechtem Wetter fällt der Workshop aus. Die angemeldeten Teilnehmer werden benachrichtigt.

Die Anmeldung kann per E-Mail an j.boecker@teltow.de oder telefonisch unter 03328 4781 249 vorgenommen werden . Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Voranmeldung erforderlich.

Kunstworkshop Kirschblüten

Datum: Donnerstag, 21. April 2022

Uhrzeit: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Veranstalter: Jugendkunstschule Teltow PM