Lidl mit neuer Filiale in Teltow

Teltow. Schon lange wird über die lokale Supermarkt-Landschaft spekuliert – nun bringt Lidl Bewegung in die Lage: Am 27. April um 7 Uhr eröffnet der Discounter in der Teltower Oderstraße 42 seine neueste von bundesweit rund 3.200 Filialen. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Teltower hier so gut annehmen und uns bereits seit fast 22 Jahren ihr Vertrauen schenken“, sagt Lidl-Immobilienleiter René Faust. „Mit der neuen Filiale ersetzen wir unseren bisherigen Standort in der Elbestraße und sind jetzt noch besser erreichbar.“ Angesichts der aktuellen Situation richtet Faust einen Appell an Kunden und Mitbürger: „ Umso wichtiger ist es, dass wir uns in der aktuellen Situation alle gemeinsam an die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln halten, damit wir einen einfachen, zügigen und verantwortungsvollen Einkauf ermöglichen können.“

Mit der neuen Filiale will der Discounter zudem einen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten: So kommt der Standpunkt vollständig ohne fossile Brennstoffe aus, benötigt keinerlei primäre Energiequellen und generiert damit etwa 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Supermarkt. Ein integrales Anlagensystem wandelt die Abwärme der Kühlmöbel in Heizenergie um. Gute Wärmedämmung und eine verbesserte Lüftungsanlage sparen zusätzlich Energie ein. „2015 wurde das nachhaltige Energiekonzept von Lidl mit dem „Energy Efficiency Award“ der Deutschen Energie-Agentur (dena) für herausragende technische Leistung ausgezeichnet und ist inzwischen in über 300 Lidl-Filialen, auch in Teltow, verbaut“, verkündet Faust.

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt es rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Staaten weltweit. In Deutschland beschäftigt der Discounter rund 83.000 Mitarbeiter. 2018 erwirtschaftete er einen Umsatz von 81,2 Mrd. Euro, davon 22,7 Mrd. Euro in Deutschland. PM

Foto: Redaktion