Reha-Zentrum Seehof – Kunst in der Klinik

Am 07. April um 16:00 Uhr findet im Reha-Zentrum Seehof (Teltow) die Vernisage der Ausstellung „Freude an der Farbe“ der Künstlerin Claudia Janzen statt. Die Ausstellung kann täglich von 09:00 bis 20:00 Uhr besichtigt werden.

Claudia Janzen ist in Spandau geboren. Seit 1978 intensive Ausbildung in der Aquarelltechnik bei verschiedenen Malern, danach Studienreisen nach Frankreich, Griechenland, Italien, Irland und natürlich Deutschland, vor allem Sylt und Darß und zehn Jahre ständige Präsentation in der Waggon Galerie in Berlin Mitte. Seit 1990 regelmäßige Ausstellungen u.a.: Freie Berliner Kunstausstellung, Steglitzer Kunstmeile, Große Steglitzer Kunstausstellung, Kunst in der Klinik, Rehazentrum Seehof Kunstgewerbehaus, Kunstmeile Tempelhof, Strandhalle Ahrenshoop, Kunstmeile Zehlendorf, Heimatmuseum Luckenwalde oder Kirche zur Heimat.

Foto: Deutsche Rentenversicherung Bund / Reha-Zentrum Seehof