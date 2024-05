Heimatmuseum Teltow wird 30 Jahre alt

Am 5. Mai feierte das Heimatmuseum Teltow sein 30-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass lud der Heimatverein Teltow Gäste und Mitstreiter ein, um dieses besondere Jubiläum zu feiern.

Nach einigen einführenden Worten der Vereinsvorsitzenden Sibylle Langner, die kurz auf die wechselvolle Geschichte des Ackerbürgerhauses der Stadt einging, übergab sie das Wort an Bürgermeister Thomas Schmidt. Dieser betonte, dass dieses Haus wie kein anderes zur Teltower Geschichte gehöre. Ausdrücklich lobte er die hohe Fachkompetenz des Vereins. Aber er war nicht nur zum Gratulieren gekommen, sondern übergab dem Heimatverein mit einigen launigen Worten eine neue Sanitär-Anlage und einen Unterstand für historische Ackergeräte. „Gern haben wir Ihnen in der Stadtverordnetenversammlung diesen Wunsch erfüllt und fanden, dass das Geld für diese neuen Gebäude gut angelegt ist,“ so Teltows Stadtoberhaupt. Lobende Worte richtete er auch an Günter Duwe, der trotz seiner 98 Jahre zum Fest erschienen war. Dieser war nicht nur von Anfang dabei, sondern hat viel über die Geschichte Teltows geforscht und diese in zahlreichen Schriften veröffentlicht.

Das dreihundert Jahre alte Haus – und damit das älteste noch erhaltene in Teltow – war bis Anfang der 80erJahre bewohnt und stand dann erst einmal leer. 1989 – noch zu DDR-Zeiten – begann die Sanierung. 1990 gründeten einige Mitarbeiter des Instituts für Faserstoffe, heute zum Frauenhofer-Institut in Seehof gehörend, den Teltower Heimatverein. Nach Feierabend wurde geräumt, renoviert und das Grundstück von wuchernden Brombeersträuchern befreit. Nach und nach wurden die Exponate zusammengetragen, archiviert und katalogisiert. Am 1. Mai 1994 schließlich konnten die Heimatfreunde das Museum eröffnen. Von diesen Gründungsmitgliedern ist heute keiner mehr dabei, aber eine nicht minder engagierte Truppe hat nun das Heft in der Hand.

Text und Foto: Elisabeth Kaufmann