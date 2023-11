Stadt Teltow versteigert Fundsachen

Im Laufe des Jahres haben sich wieder einige verlorene und nicht abgeholte Fundsachen im Rathaus Teltow angesammelt. Diese suchen nun neue Besitzer. Die Online-Auktion startet am 30. November um 17:00 Uhr und wird nach 10 Tagen beendet.

Ein goldener Ring, Fahrräder oder eine Herrenuhr. Kaum zu glauben, was Menschen bei einem Besuch im Rathaus so alles vergessen. Alles, was sich im Laufe des Jahres angesammelt hat, kommt ab dem 30. November unter den Hammer. Die Online-Auktion beginnt am 30. November um 17:00 Uhr. Alle Artikel können vorab auf fundus.eu oder sonderauktionen.net angesehen werden.

Es gilt: Fundsachen werden so angeboten, wie sie abgegeben wurden. Die Fundsachen wurden weder auf eventuelle weitere Beschädigungen noch auf andere als die angegebenen Eigenschaften und Funktionen überprüft. Wie bei lokalen Auktionen: Eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache wird nicht übernommen. Besondere Angaben zum Gegenstand sind unverbindlich. Angebotene Fundfahrräder sind nicht auf Verkehrstauglichkeit geprüft und oft reparaturbedürftig! Ein Umtausch oder Rücktritt vom Kauf ist nach Zuschlag oder Sofortkauf nicht mehr möglich. Sperrige Fundsachen müssen nach dem Zuschlag grundsätzlich gegen Barzahlung oder EC-Kartenzahlung bei der Behörde abgeholt werden.

Foto: Pixabay.com