„Teltow muss im Vordergrund stehen“ – Bürgermeister Andre Freymuth im Amt vereidigt

Andre Freymuth ist der neue Bürgermeister Teltows und tritt am 23. Januar die Nachfolge von Thomas Schmidt (SPD) an, der sich nach drei Wahlperioden und 24 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschieden wird. Am 14. Januar, wurde Andre Freymuth von der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Claudia Eller-Funke feierlich vereidigt.

Andre Freymuth bedankte sich beim Noch-Regierenden Thomas Schmidt für die enorme Unterstützung beim Einführen in die neuen Aufgaben: „Das war ganz großes Kino und zeigt, was ich auch in den nächsten Jahren umsetzen möchte. Teltow muss im Vordergrund stehen! Es geht nicht um einzelne Egos oder Parteifarben.“

Auch Claudia Eller-Funke beglückwünschte Freymuth zu der gewonnenen Wahl. Er übernehme ein Amt mit großer Verantwortung. Sie wünschte ihm eine glückliche Hand, Mut zu klaren Entscheidungen, stets einen offenen Blick für die Mitarbeitenden und ihre Kompetenzen und ein offenes Ohr für die Bürger unserer Stadt. Die Stadtverordnetenversammlung werde ihn dabei konstruktiv, kritisch und partnerschaftlich begleiten. Rückwirkend bedankte sie sich bei Thomas Schmidt, der die Verwaltung mehr als zwei Jahrzehnte mit großer Empathie geführt habe. Auch schwierige Phasen wie die Corona-Pandemie habe er verantwortungsvoll begleitet. Dafür danke sie ihm im Namen der Stadtverwaltung und der Stadtverordnetenversammlung. Symbolisch gab dieser das Zepter dann an Freymuth weiter, indem er ihm die Amtskette umhängte.

Im Anschluss bat der neue Bürgermeister seine zahlreich erschienenen Gäste ins angrenzende Velas, um gemeinsam zu essen, zu trinken, zu reden und – wie er betonte – auf die Zukunft Teltows anzustoßen.

Fotos: Elisabeth Kaufmann