Am Sonntag – United Teltow FC trifft auf Golm II

Am 07. Juni um 11:00 Uhr startet auf dem John-Schehr-Platz in Teltow das vorletzte Spiel der Meisterschaft, bei dem der Tabellenführer United Teltow FC mit einem Sieg gegen Golm II seinem dritten Aufstieg sehr nahe kommen kann.

Am gleichen Tag findet um 14:00 Uhr das Spiel des Teltower FV II gegen den Tabellenzweiten SV Ruhlsdorf statt. Der United Teltow FC wurde 2020 gegründet und hat einen Altersdurchschnitt von ca. 20 Jahren. Bei kostenlosem Eintritt sind alle herzlich willkommen, die Teams anzufeuern.

Foto/Grafik: United Teltow FC