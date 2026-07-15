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Drogenlabor in Ludwigsfelde ausgehoben

KP

Zollfahndung und Berliner Staatsanwaltschaft führen momentan im Ludwigsfelder Industriepark eine Razzia durch, unterstützt durch mehr als 200 Einsatzkräfte und Spezialeinheiten der Bundespolizei.

Nachforschungen hatten ergeben, dass in einem Gebäude des Industrieparks synthetische Drogen in erheblichen Mengen hergestellt werden. Daraufhin wurde im Auftrag der Berliner Staatsanwaltschaft eine großangelegte Aktion eingeleitet, bei der Beweismittel sichergestellt und die verantwortlichen Personen in Gewahrsam genommen werden sollen. Das THW und Chemiker einer speziellen Taskforce sind ebenfalls im Einsatz.

Der Einsatz läuft gegenwärtig noch und soll möglicherweise auch morgen bzw. in den nächsten Tagen fortgesetzt werden. Im Umfeld der Gottlieb-Daimler-Straße ist daher auch weiterhin mit Straßensperrungen zu rechnen.

Bild: Pexels lizenzfrei

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