Aus Telefonzelle wird Bücherschrank: neue „lesbar“ in Ludwigsfelde eröffnet

Ein offener Bücherschrank lädt zum kostenlosen Tauschen und Mitnehmen von Büchern ein: im Dichterviertel an der Theodor-Fontane-Straße wurde auf Wunsch der Nachbarschaft eine ´lesbar` eröffnet.



Trotz eines regnerischen Montagnachmittags blieb die neue Bücherzelle in der Theodor-Fontane-Straße nicht lange unentdeckt: Am 6. Juli kamen Anwohnerinnen und Anwohner zusammen, tranken Kaffee am Coffeebike, stöberten in den ersten Büchern und tauschten sich mit dem Vonovia-Team aus. Mit der neuen „lesbar“ hat das Wohnungsunternehmen im Ludwigsfelder Dichterviertel einen öffentlichen Bücherschrank eröffnet, der das Leseangebot im Quartier ergänzt.

Schon vor der offiziellen Einweihung standen erste Bücher in der umgestalteten Telefonzelle. Am Tag der Eröffnung kamen weitere hinzu, darunter Kinderbuchklassiker von Michael Ende, Kochbücher und Reiseliteratur. Das Prinzip der „lesbar“ ist einfach: Wer ein Buch weitergeben möchte, stellt es hinein. Wer neuen Lesestoff sucht, kann sich kostenlos etwas mitnehmen.

Mit der neuen Bücherzelle erfüllt sich zugleich ein Anliegen, das viele Menschen im Quartier schon länger bewegt: Einzelne Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich bereits dafür eingesetzt. Umso größer war die Freude, dass Vonovia die Idee nun aufgegriffen und den öffentlichen Bücherschrank ins Quartier gebracht hat. Mehrere Mieterinnen boten außerdem direkt an, künftig bei der Pflege und Bestückung der Bücherzelle zu unterstützen.

Die „lesbar“ steht allen Interessierten offen und kann jederzeit genutzt werden. Sie lädt dazu ein, ausgelesene Bücher weiterzugeben und neuen Lesestoff zu entdecken.



Bildquelle: Vonovia/Offenblende

