Neuer Stadtfest-Sponsor für Teltow

Mit dem regionalen Shootingstar der Automobilhandelsbranche hat die Veranstaltungsagentur brando, gemeinsam mit der Stadt Teltow, einen neuen Sponsoringpartner für das diesjährige Stadtfest gewinnen können. Das unmittelbar im Teltower Stadtfestgelände ansässige Unternehmen CheckCars24 ist der diesjährige Namenspatron für die Kulturbühne.

„Ein Engagement dieses sympathischen Unternehmens lag auf der Hand, den die Bühne steht während der Festtage quasi direkt vor ihrer Haustür“, sagt Agenturchefin Stefanie Liske von brando. Die Unternehmensführung freue sich, einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung des traditionellen Stadtfestes mit seiner breiten Programmvielfalt für die ganze Familie zu leisten. „Das Showprogramm auf unserer Sponsoringbühne ist international breit gefächert, es ist sehr bunt gemischt und von hoher Qualität“, sagt Geschäftsführer Yasin Turhal. „Darin können wir uns und unser Portfolio sehr gut wiederfinden.“



CheckCars24 zählt zu den Pionieren im E-Commerce und ist eines der ersten Autohäuser, das digitalen Vertragsabschluss für private und gewerbliche Kunden anbot und es so möglich gemacht hat, Fahrzeuge direkt online zu kaufen oder zu leasen. Das 2016 gegründete, inhabergeführte Unternehmen ist auf Wachstumskurs und beschäftigt mittlerweile mehr als 180 Mitarbeiter. Zur Auswahl stehen sowohl Pkws aller Art als auch Transporter und andere Nutzfahrzeuge. Die Datenbank umfasst mehr als 20.000 sofort verfügbare Fahrzeugmodelle aller Fabrikate und führenden Marken. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Im Sommer hat CheckCars24 bereits als neuer Hauptsponsor von Hertha BSC von sich reden gemacht. „Gut möglich, dass wir beim Stadtfest noch den ein oder anderen Programmpunkt hinzubekommen“, sagt Stefanie Liske mit einem Augenzwinkern. Fest steht zumindest, dass die Autoexperten auch auf der Info- und Karrieremeile mit einem Aktionsstand dabei sein werden. „Wer wachsen will, ist hier genau richtig“, betont Liske und verweist auf das eigene Wachstum der Info- und Karrieremeile, die seit ihrer Einführung 2022 von Jahr zu Jahr mehr Aussteller und Besucher verzeichnet.



Wie jedes Jahr ist die Info- und Karrieremeile am letzten Festtag (So, 06.Oktober) von 12:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. 45 Aussteller präsentieren ihr Unternehmen und bieten allen Interessierten entspannte Gesprächsmöglichkeiten rund um die Themen Praktikum, Ausbildung, Studium und Jobangebote aus insgesamt über 200 Berufsrichtungen. Zum festen Repertoire auf der Meile gehören kostenfreie Bewerbungschecks und Berufsberatung. Für Action und kurzweilige Unterhaltung werden Parkour-Akrobaten, ein Jugendtanztheater sowie regionale Schulbands und verschiedene Vereine sorgen. Viele der ausstellenden Unternehmen präsentieren sich bereits an den Vortagen, zudem ist der INNOTRUCK des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an allen Festtagen vor Ort. Wer sich auf einen Besuch der Karrieremeile vorbereiten möchte, wird ab Mitte September auf www.karrieremeile.de fündig.



Das Programm der CheckCars24-Kulturbühne

Zum Auftakt am Freitag, 04.Oktober, zelebriert Rosjano mit Rosanna Torrisi italienische Evergreens und lädt zu einer musikalischen Reise in die Häfen von Capri und in eine Welt voller Sehnsucht und Fernweh. The Clogs setzen mit Retro-Look und Humor auf die beliebtesten Hits von Disco bis Rock. Große Nummern und Spektakel liegen dieser Band – keine hat so oft am Brandenburger Tor gespielt. Am Samstag, 05.Oktober, verspricht die wirre Zauberin Grey Wuschel tierischen Theaterspaß zum Staunen und Mitmachen. Die Kleinmachnower Band The Summerfieldz sorgt für emotionale Abwechslung. Einst in unterschiedlichen Genres und Ecken der Welt zu Hause, spielen sie eigene Songs zwischen funky Bläsersound, rockigen Beats und melancholischen Gitarrensoli. Zu den Referenzen von Hannes & The Vinyl Freaks zählt eine Show mit Chuck Berry, Tourneen mit Wanda Jackson, Auftritte in den USA und ganz Europa. Die Band spielt Rock‘n‘Roll sowie Rockabilly-Country. Anschließend bringen die sechs Brandenburger von Belmondo in ihrer authentischen Westernhagenshow das Live-Feeling des legendären Deutschrockers unter die Haut. Den Sonntag, 06.Oktober, eröffnet die 16-jährige Sängerin Rebecca Rabaev. In den Blind Auditions von The Voice Kids 2022 brachte die Berlinerin alle vier Coaches zum Buzzern. Das Berliner Ensemble iki iki Taiko präsentiert japanische Trommelkunst für alle Sinne. Ästhetische Performance und treibende Rhythmen lassen die Luft vibrieren und verbreiten Lebensfreude. Den kulturellen Schlusspunkt setzt Layla Zoe mit Band. Die kanadische Songwriterin und Bluesrock-Sängerin gewann u. a. den European Blues Award als beste Gesangskünstlerin und ist aktuell auf Europatournee.

Teltower Stadtfest 2024

Freitag, 04. Oktober, 16:00 – 24:00 Uhr I Samstag, 05. Oktober, von 12:00 – 24:00 Uhr

Sonntag, 06. Oktober, von 12:00 – 22:00 Uhr I www.teltow-stadtfest.de

Foto: Redaktion