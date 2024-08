Staatssekretär Schüler besucht regiobus

Elektro oder Wasserstoff, Digitalisierung: Wie sehen die Praktiker die Technik der Zukunft im ÖPNV und was brauchen sie von der Politik, um auf die kommenden Anforderungen gut vorbereitet zu sein? Uwe Schüler, Staatssekretär im Brandenburger Verkehrsministerium, informierte sich am 21. August im Rahmen eines Werkstattgesprächs bei regiobus Potsdam Mittelmark, wie sich das Unternehmen auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet.



Für die solide Planung des Neubaus ihres Betriebshofes in Werder (Havel) hatte regiobus bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Deren Ergebnis sprach klar für die batterieelektrische Antriebsvariante an diesem Standort. Da regiobus über 5 Betriebshöfe im Landkreis mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen bezüglich der dort eingesetzten Busse verfügt, läuft eine solche Studie aktuell auch für die anderen Betriebshöfe. „Jeder weiß, der Euro kann immer nur einmal ausgegeben werden. Eine gute Planung ist daher die Grundlage jeder sparsamen Investition, insbesondere wenn diese den Fuhrpark und die Betriebshöfe eines so großen Unternehmens wie regiobus betrifft“, so Martin Grießner Geschäftsführer der regiobus. Diese Millionen-Investition in den Klimaschutz würde natürlich mit einer Förderung von politischer Seite erheblich erleichtert. Ein fachlicher Austausch, wie die Unterstützung effektiv erfolgen kann, wird daher auch im Verkehrsministerium des Landes geschätzt.

Verkehrsstaatssekretär Uwe Schüler dankte regiobus Potsdam Mittelmark für den fachlichen Austausch und die Möglichkeit, das innovative Unternehmen kennenzulernen. „Unsere Welt verändert sich. Dem müssen wir Rechnung tragen. Unserer Mobilität und hier insbesondere dem ÖPNV kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Das Angebot muss attraktiv sein und die Technik klimaschonend. Deshalb danke ich regiobus Potsdam Mittelmark für ihr Engagement bei der Erprobung alternativer, klimaschonender Kraftstoffe. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung unterstützt durch das Förderprogramm Mobilität II im Rahmen des Fonds für regionale Entwicklung und über den Just Transition Fund die Schaffung klimafreundlicher Angebote im kommunalen ÖPNV in Brandenburg. In der aktuellen Förderperiode stehen dabei EU-Mittel in Höhe von insgesamt 56 Millionen Euro zur Verfügung. Das Land beteiligt sich mit einer Ko-Finanzierung.“

Die Digitalisierung bietet zudem Möglichkeiten den Kundenservice zu verbessern, sei es im digitalen Vertrieb oder in den Mobilitätsangeboten. Dazu wurde Herrn Schüler die im Sommer des vorigen Jahres eingerichtete Leitstelle der regiobus mit den digitalen Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung des ÖPNV sowie zur Kundeninformation vorgestellt. Mit Interesse verfolgte der Staatssekretär auch die Ausführungen zum regiobus-Ansatz zur Fachkräftegewinnung: Im eigenen Verkehrsbildungszentrum mit Fahrschule konnte das Landkreis- Unternehmen bereits 32 Fahrschüler davon 24 Quereinsteigende erfolgreich zu Busfahrerinnen und Busfahrer für die regiobus ausbilden. Bereits am 1. November startet ein neuer Kurs – der dritte in diesem Jahr.

Fotos: Regiobus