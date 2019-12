Baustelle auf der Mahlower Straße

Auf der Mahlower Straße in Teltow muss die Fahrbahn ausgebessert werden. Darum kommt es vom 2. Dezember bis zum 20. Dezember zu Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen der Mozartstraße und der Blumenstraße. Aus Teltow kommend beginnt die Baustelle hinter dem Philantow und endet hinter dem Aldi-Markt. Die Mahlower Straße ist in dieser Zeit nur über eine Spur befahrbar und der Verkehr wird über eine Ampelstraße geregelt. Die Haltestellen im Baustellenbereich werden in dieser Zeit verlegt.

Foto: Sebastian Göbel_pixelio.de