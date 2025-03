49ers empfangen Playoff-Jäger Bernau

Am 30. März, 16:00 Uhr, empfangen die TKS 49ers in der BBIS in Kleinmachnow Lokalrivale LOK Bernau zum 24. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB. Während die 49ers dringend punkten müssen, um den drohenden Abstieg noch aus eigener Kraft zu verhindern, kämpft Bernau um einen Platz in den Playoffs. Im Hinspiel setzte es für TKS eine deutliche Niederlage – mit 30 Punkten Unterschied. Nun geht es um Revanche und darum, sich im Saisonendspurt die bestmögliche Ausgangslage zu verschaffen.

Die Ausgangslage könnte kaum brisanter sein: Die TKS 49ers stehen mit acht Siegen aus 23 Spielen auf Rang 12 der Tabelle und benötigen zwei Erfolge aus den verbleibenden drei Partien, um nicht auf Schützenhilfe angewiesen zu sein. Eine Niederlage gegen Bernau würde die Lage dramatisch zuspitzen – denn im nächsten Spiel wartet mit Neustadt ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Ein Do-or-Die-Spiel wäre die Folge. LOK Bernau steht mit elf Siegen auf Platz acht, ist jedoch ebenfalls unter Zugzwang. Die Plätze sechs bis neun der ProB Nord sind punktgleich – jede Niederlage kann im engen Rennen um die Playoff-Tickets entscheidend sein. Für Bernau geht es also um Stabilität und das Verteidigen eines hart umkämpften Spots in der Postseason.

Das Hinspiel dürfte den 49ers noch in Erinnerung sein: Eine krachende 71:101-Niederlage mit nur 35 Prozent Trefferquote aus dem Feld. Bernau war in allen Belangen überlegen, traf fast 60 Prozent seiner Würfe, darunter starke 48 Prozent von der Dreierlinie. Das Duell der „Points in the Paint“ (24:10) ging ebenfalls deutlich an die Gäste – Bernau dominierte unter den Körben. Topscorer war Uzziah Khalil Dawkins mit 19 Punkten, während Youngster Anton Nufer mit 18 Zählern auf sich aufmerksam machte.

TKS kommt mit einer deutlichen Auswärtsniederlage aus Schwelm ins Spiel, hatte davor jedoch einen wichtigen Heimsieg gegen Rist Wedel gefeiert. Bernau hat zwar zwei Niederlagen in Folge kassiert, traf dabei jedoch auf die Topteams aus Paderborn und Leverkusen. Beide Teams haben also noch alles in der eigenen Hand – und am Sonntag geht es für beide Seiten um nichts weniger als die Saison.

Foto: TKS 49ers/Fotofuzzi