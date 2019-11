Vollsperrung der Lenaustraße

An kommenden Montag, den 2. Dezember, bis längstens zum 13. Dezember wird auf Höhe der Lenaustraße 26 in Teltow an der Schmutzwasserleitung gearbeitet. Die Stadt Teltow hat auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass für diese Straße eine Vollsperrung eingerichtet wird.

Die Lenaustraße in Teltow ist eine Anliegerstraße und befindet sich im Ortsteil Seehof parallel zur Osdorfer Straße und in der Nähe des Zehnrutengrabens. Die Stadt bittet um Verständnis für die Sperrung.

