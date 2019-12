Alt gegen neu: Kostenloser Lampentausch in Kleinmachnow

Am 7. Dezember vom 10:00 bis 13:00 Uhr findet in der Bibliothek Kleinmachnow wieder eine große LED-Tauschaktion durch die Lokale Agenda21 Kleinmachnow statt. Jeder Kleinmachnower Haushalt kann kostenlos bis zu zwei alte Leuchtmittel (Glühlampen, Halogenglühlampen, aber auch Energiesparlampen) kostenlos gegen hocheffiziente LED-Leuchtmittel austauschen. Die alten Leuchtmittel werden sachgerecht entsorgt.

Die ehrenamtlichen Mitglieder der AG Energie und Klimaschutz der Lokalen Agenda21 Kleinmachnow engagiert sich seit Jahren mehr für Engagement in Sachen Klimaschutz in der Gemeinde Kleinmachnow, u.a. die Umsetzung des 2010 beschlossenen Klimaschutzprogrammes, um den Kindern eine lebenswerte Umwelt übergeben zu können. Die LED-Tauschaktion in Kleinmachnow sehen sie als wichtigen Beitrag.

Durch die hohe Energieeinsparung und die extrem lange Lebensdauer lohnt sich auch der sofortige Austausch noch funktionierender alter Leuchtmittel, da diese in der Restlebenszeit nur unnötige viel Energie verbrauchen und damit die Umwelt belasten. LED-Leuchtmittel überzeugen durch ihren besonders niedrigen Stromverbrauch und ihre enorme Lebensdauer. Sie sind frei von Schad- und Giftstoffen und lassen sich gut recyceln. Auch die Qualität des Lichtes (Farbwiedergabe, Flimmerfreiheit, Blaulichtanteil) kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen.

Alle Besucher können sich am Tauschstand vom geringen Energiebedarf überzeugen. Weiterhin informiert die Abfallwirtschaft Potsdam Mittelmark GmbH (APM) an einem Infostand über die richtige Abfallentsorgung und Recyclingmöglichkeiten.

Zudem sammeln die Mitglieder der Lokalen Agenda21 Geld für eine Baumpflanz-Aktion. Insgesamt sollen mindenstens 100 neue Bäume im Rahmen des „Trillion Tree Campaign“-Projektes gepflanzt werden, pro Baum wird eine Spende in Höhe von einem Euro benötigt.

Bild von Alexas_Fotos auf Pixabay