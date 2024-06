Anmeldung zum Teltower Kunst-Sonntag

Am 10. November lädt die Stadt Teltow wieder zum beliebten Kunst-Sonntag in die historische Altstadt ein. Dank der Unterstützung ehrenamtlicher Helfer sowie des Landkreises Potsdam-Mittelmark ­werden auch in diesem Jahr verschiedene Einrichtungen innerhalb der Altstadt von 11:00 bis 17:00 Uhr ihre Tore für die zeitgenössische Kunst öffnen. Künstlerinnen und Künstler sind herzlich eingeladen, sich bis zum 31. Juli um die Teilnahme zu bewerben. Die Anmeldeformulare sind online verfügbar.

Foto: Redaktion