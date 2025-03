Softwareumstellung – Bürgerbüro Kleinmachnow schließt für eine Woche

Das Bürgerbüro im Rathaus Kleinmachnow erhält eine neue Software. Während der aufwändigen Systemumstellung ist es nicht möglich, Kundenanliegen oder Vorgänge zu bearbeiten. Es ist daher leider unumgänglich, das Bürgerbüro vom 20. bis 27. März zu schließen.

Im Kleinmachnower Rathaus können in dieser Zeit auch keine Ausweis- und Passangelegenheiten erledigt werden. In dringenden Fällen leisten aber die Nachbarkommunen Teltow und Stahnsdorf dankenswerterweise Amtshilfe. Es können dort für Notfälle Express-Reisepässe beantragt werden. Hierzu ist vorab eine Rücksprache mit dem Kleinmachnower Bürgerbüro erforderlich, entweder per E-Mail unter ema@kleinmachnow.de oder telefonisch unter den Rufnummern +49 (0) 33203 877-1301 bis -1304.

Um alle in Arbeit befindlichen Vorgänge noch im alten System abschließen zu können, muss auch am Dienstag, den 18. März, die Nachmittagssprechstunde verkürzt werden. Das Bürgerbüro schließt daher an diesem Tag bereits um 17:00 Uhr.

Von Freitag, 28. März, bis Dienstag, 1. April, geht das neue System mit einer Testphase an den Start – hoffentlich ohne Stolperfallen. Um aber im Notfall doch genügend Spielraum zu haben, um ggf. auftretende IT-Probleme zu lösen, arbeitet das Bürgerbüro an diesen Tagen im eingeschränkten Betrieb und ausschließlich mit Terminvereinbarungen.

Terminbuchungen sind ab 20. März online möglich. Für jeden Termin ist hierbei aus Zeitgründen in jedem buchbaren Zeitfenster nur die Erledigung eines Anliegens möglich. Wer für seine Familie mehrere Personaldokumente beantragen möchte, muss also auch mehrere Termine buchen.

Die Kleinmachnower Verwaltung bittet um Verständnis für diese nicht unerheblichen Einschränkungen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, rechtzeitig alle Dokumente auf ihre Gültigkeit zu prüfen und an den drei Probetagen keine Termine zu buchen, wenn es nicht dringend erforderlich ist. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass ab Donnerstag, den 3. April, der gewohnte Ablauf ohne vorherige Terminbuchung wieder angeboten werden kann.

