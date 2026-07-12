Neuer Head-Coach bei den TKS 49ers

Die heimische Basketballmannschaft „TKS 49ers“, eine Abteilung des Stahnsdorfer Vereins „RSV Eintracht e.V.“, hat einen neuen Head-Coach.

Michael Wende kommt zurück nach TKS und wird in der kommenden Saison das Amt des Cheftrainers der 49ers übernehmen.

Nachdem er seine Anfänge im Bundesliga Niveau bei den 49ers als Co-Trainer in 2017 gemacht hat, zog es ihn nach Chemnitz in die Pro-A, wo er ebenfalls als Co-Trainer vier Jahre tätig war.

Zum ersten Mal das Amt des Head Coaches hatte er bei den Berlin Dreams übernommen. Bei den Rivalen der 49ers hat er sowohl in der Pro-B als auch nach ihrem finanziell bedingten Abstieg in die 1. Regionalliga die Leitung in der Hand gehabt. Zuletzt hat er mit der Mannschaft den Aufstieg nur im Finale gegen die Bargteheide Bees nur knapp verpasst. Doch nach einer ungeschlagenen regulären Saison kann er trotzdem auf einen erfolgreichen Abschnitt zurückblicken.

Michael Wende bringt ein großes Maß an Erfahrung mit, sowohl in der Regionalliga als auch in der Ziel-Liga des Wiederaufstiegs. Vereinsleitung und Spieler freuen sich bereits auf das gemeinsame Kapitel mit dem neuen Head-Coach.

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