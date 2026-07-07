Bus 601, 602, N13 – Sperrung der Großbeerenstraße in Potsdam

Aufgrund von Bauarbeiten wird die Großbeerenstr. in Potsdam vom13. Juli bis 21. August stadtauswärts gesperrt.

Die Linien 601 und N13 werden in Richtung Teltow zwischen Potsdam, S Babelsberg/Schulstr. bzw. Lutherplatz und Eichenweg über Lutherplatz > Friedrich-Engels-Str. > Nuthestr. > Horstweg > Rudolf-Moos-Str. > Fritz-Zubeil-Str. umgeleitet.

Die Haltestellen Horstweg/Großbeerenstr. und Heinrich-von-Kleist-Str. entfallen. Auf der Umleitungsstrecke werden zusätzlich die Haltestellen Moosgarten (Ersatzhaltestelle unter der Nuthestr.) und Walter-Klausch-Str. bedient. Die Haltestelle Am Findling/Willy-Frohwein-Platz wird zur Ersatzhaltestelle in der Fritz-Zubeil-Str. verlegt.

In Richtung S Hauptbahnhof verkehren die Linien regulär, die Haltestelle Horstweg/Großbeerenstr. wird ca. 150m früher bedient.

Die Linie 602 wird zwischen S Babelsberg/Lutherplatz und Falkenhorst über Lutherplatz > Friedrich-Engels-Str. > Nuthestr. umgeleitet. Die Haltestelle Horstweg/Großbeerenstr. entfällt.

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