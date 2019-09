Weltraumfahrer Jähn ist tot

Sigmund Jähn ist tot. Der erste Deutsche im Weltraum starb am Samstag im Alter von 82 Jahren, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mitteilte. Jähn war mit der Rakete „Sojus 31“ am 26. August 1978 vom russischen Raumfahrtzentrum Baikonur aus gestartet. Er blieb sieben Tage und 20 Stunden im All. Jähn lebte bis zu seinem Tod in Strausberg.

„Mit Sigmund Jähn verliert die deutsche Raumfahrt einen weltweit anerkannten Kosmonauten, Wissenschaftler und Ingenieur“, sagt Prof. Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR, „Der erste Deutsche im All hat sich auch immer als Brückenbauer zwischen Ost und West im Sinne der friedlichen Nutzung des Weltraums verstanden. Seine Botschaft, für die Erde ins All, werden wir in ehrendem Gedenken bewahren und fortführen.“

Teltower Stadtblatt online; Foto: Bundesarchiv