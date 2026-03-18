Donnerstag, März 19, 2026
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Am 19. März wieder normaler Flugbetrieb am BER

Redaktion

Nach dem heutigen Warnstreik am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) wird am 19. März, wieder der reguläre Flugbetrieb aufgenommen. Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) rechnet mit rund 80.000 Passagieren und damit mit einem normalen Verkehrstag.

Über den Tag stehen etwa 570 Flüge auf dem Programm. Die Airlines haben bislang insgesamt 29 zusätzliche Starts und Landungen angesetzt, um Reisende zu befördern, die am heutigen Mittwoch wegen des Warnstreiks nicht fliegen konnten.

Foto: Pixabay.com

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