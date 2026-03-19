Azubi-Ticket – Ein wichtiger Schritt für mehr Bildungsgerechtigkeit in Brandenburg

Der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) hat am 19. März die Einführung des neuen Tarifangebots „Deutschlandticket Zuschuss Ausbildung“ beschlossen. Damit erweitern die Länder Berlin und Brandenburg gemeinsam die bestehenden Möglichkeiten zur vergünstigten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.

Der Vorverkauf für das Angebot soll im Land Brandenburg ab 1. Juli erfolgen – rechtzeitig zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres. Mit dem Ticket unterstützt das Land Brandenburg junge Menschen in schulischer Ausbildung sowie Teilnehmende an Freiwilligendiensten mit einem Zuschuss zum Deutschlandticket. Damit können sie das Ticket künftig zum Preis von 37,80 Euro im Monat nutzen. Für duale Auszubildende kann der vergünstigte Preis über den Ausbildungsbetrieb im Rahmen des Deutschlandticket Job ermöglicht werden. Verkehrsminister Robert Crumbach: „Mit dem neuen Deutschlandticket-Zuschuss erleichtern wir jungen Menschen in schulischer Ausbildung und im Freiwilligendienst den Weg zur Schule, zur Einsatzstelle und in ihrer Freizeit. Mobilität ist Teil sozialer Teilhabe. Wer sich für eine Ausbildung oder ein freiwilliges Engagement entscheidet, soll überall in Brandenburg und Deutschland unterwegs sein können, ohne dass die Kosten zur Hürde werden.“

Mit dem Preis von 37,80 Euro liegt der Rabatt bei rund 40 Prozent gegenüber dem regulären Deutschlandticket. Damit entsprechen die Konditionen den Vergünstigungen für Studierende mit dem Deutschlandsemesterticket.

Einführung rechtzeitig zum Ausbildungsjahr 2026

In Berlin startet der Vorverkauf des neuen Tickets am 1. Juni 2026, dort kann es ab dem 1. Juli genutzt werden. In Brandenburg wird dies voraussichtlich einen Monat später möglich sein. Die Abstimmungen mit Kammern, Schulen und Ausbildungsbetrieben werden in Kürze aufgenommen, damit alle Beteiligten rechtzeitig informiert sind.

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