Einsichten – Aussichten – Kunst in der Klinik

Am 3. Juli findet im Atrium des Reha-Zentrums Seehof die Vernissage der Ausstellung „Einsichten – Aussichten“ von Elke Kirstaedter und Ulrike Hartwig statt. Die Ausstellung ist täglich von 09.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Elke Kirstaedter(Malerin) studierte Kunst, Kunstgeschichte, Germanistik u.a. in Johannesburg, Südafrika. Sie arbeitete als freischaffende Künstlerin und Kunstlehrerin in Athen, Griechenland. Seit 2002 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in Berlin und ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler. Ike Kirstaedter (Malerin, Bildhauerin) absolvierte eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin mit Staatsexamen in Karlsruhe. Nach Studien bei Prof. Klaus Müller-Rabe (Aquarell, Pastell, Zeichnung) und Dieter Tyspe (Portrait, Zeichnung, Öl, Acryl) arbeitet Ike Kirstaedter als freischaffende Künstlerin in Berlin.



Foto: Pixabay.com