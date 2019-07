Die Stadt Teltow bittet um Mithilfe, denn die lange Trockenheit macht den Straßenbäumen und Gehölzen in Teltow zu schaffen. „Vor allem jüngere Bäume und Sträucher sind bedroht, weil ihre Wurzeln noch nicht so tief reichen“, sagt Teltows Baumbeauftragter Ralf Dieter. Die Pflanzen und Bäume seien daher auf die Hilfe aller Bürger angewiesen, denn nur so sei es möglich, das grüne Stadtbild in Teltow zu erhalten.