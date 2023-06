Das Oranje Huis von Teltow

Am 29. Juni 2023 feierten Architekten, Bauherren und Mieter das Richtfest des Orangen Hauses in der Ruhlsdorfer Straße in Teltow. Auf drei Etagen entstehen hier ambulante Wohngruppen und eine Tagespflege für Senioren.

Für genau zehn Minuten legten die Handwerker am Donnerstag ihre Werkzeuge beiseite, als der Zimmermann vom Orange Huis in der Teltower Ruhsdorfer Straße seine Gäste begrüßte. Über ihm schwebte die Richtkrone am Kranseil. Unter ihm, mit Sektgläsern in der Hand, lauschten Bauherren, Architekten und künftige Mieter gespannt. „Der Richtspruch ist gesprochen, es ruhe die geschickte Hand. Nach Tagen harter Arbeit grüßt stolz der Richtbaum ins Land“, schallte es vom Baugerüst, das noch immer das Buschwiesen Karree umspannt. Man dankte dem Architekten und dem Bauherrn und bat Gott, das Haus und seine Bewohner zu segnen. Kurz darauf hielten alle den Atem an, als der Zeremonienmeister sein Glas erhob und zum „Anstoßen“ ansetzte. Das Glas zerschellte am Boden: Geweiht sei dieses Haus für diese Stunde!“ Es war das Signal für die Handwerker, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, während die Gäste Gelegenheit hatten, das neue Gebäude in Augenschein zu nehmen.

„Und stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wackre Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut.“

Das Gebäude, das noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll, gehört mit einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern zu den architektonisch außergewöhnlichsten und exklusivsten Neubauten der Region. Oranje Huis bedeutet auf Niederländisch ‚orangefarbenes Haus‘, was sich auch in den Farbakzenten der Fassade widerspiegelt, und verdankt seinen Namen dem bekannten niederländischen Architekten Theo Verburg. Das Bauprojekt der Buschwiesen Development GmbH besticht durch eine außergewöhnliche Architektur mit idealen Wohnungszuschnitten und hervorragender Bauqualität. Die Projektsteuerung erfolgte durch die terra Bau concept Bauträgergesellschaft mbH. Der Baukörper besteht aus zwei harmonisch aufeinander abgestimmten Kuben, die durch eine moderne Brücke miteinander verbunden sind. Die Gebäude sind voll unterkellert und verfügen über drei Vollgeschosse sowie ein Staffelgeschoss. Den Bauherren Alte Kuipers und Jörg Graap war es wichtig, das Projekt von Anfang an generationenübergreifend auszurichten. So gibt es neben Wohn- und Gewerbeeinheiten auch ambulante Wohngruppen und eine Tagespflege für Senioren.

Friederike und Alexander Fritz freuen sich schon auf die die neue Wohngruppe für Senioren die in der Ruhlsdorfer Strasse entsteht.

Friedericke und Alexander Fritz, Geschäftsführer des Pflegedienstes Qualitas +aiutanda, zeigten sich begeistert von dem Projekt. Seit 1996 ist das Unternehmen ein zuverlässiger Dienstleistungspartner für Pflegebedürftige, deren Angehörige und Betreuer in den Bereichen häusliche Pflege, Tagespflege und ambulante Wohngruppen. Erklärtes Ziel des Pflegedienstes ist es, die Selbstständigkeit der Patienten zu fördern und vorhandene Fähigkeiten so weit wie möglich wiederherzustellen. Qualitas +aiutanda wird im September drei Etagen im Oranje Huis beziehen. „Unser neuer Standort in Teltow bietet vier neue, komfortable Wohngruppen mit lichtdurchfluteten Zimmern in der ersten und zweiten Etage und eine perfekte Anbindung an Berlin, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte“, sagt Friedericke Fritz und führt uns durch eine der 29 Quadratmeter großen Wohnungen. Noch sind die Trockenbauer am Werk. Aber man kann schon erahnen, wie gemütlich der Raum einmal sein wird. „Wir haben einen 24-Stunden-Pflegedienst. Im Erdgeschoss betreuen wir bis zu 26 Gäste an sechs Tagen in der Woche in unserer neuen Tagespflege.“ Christian Vogt, Referent der Geschäftsführung, tritt auf den großen Balkon, der um das Haus führt. „Unsere Bewohner werden Zugang zum Garten haben. Ruhig, weitläufig und grün. Wir wollen, dass jeder hier seine Oase findet. Er kann die Ruhe genießen oder sich mit anderen Menschen treffen. Wir schreiben niemandem etwas vor.“

Erste Interessenten für die Wohngruppe gibt es bereits. Demnächst soll ein Beratungsbüro in den Räumen von Qualitas +aiutanda in der Potsdamer Str. 53-57 über das moderne und altersgerechte Wohnen im Oranje Huis informieren. ib

Fotos: Redaktion