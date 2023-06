Intensivschwimmkurse für Brandenburger Schüler

Brandenburger Schüler können in den Sommerferien und bis zum Jahresende in Intensivkursen das Schwimmen lernen. Das Angebot richtet sich an alle, die in den vergangenen Jahren coronabedingt nicht die Möglichkeit hatten, sicher schwimmen zu lernen und das Schwimmabzeichen abzulegen.

Ab dem 1. August 2023 starten in Brandenburg die „Intensivkurse Schwimmen“. Sie richten sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen vier bis sieben, die noch nicht oder nicht ausreichend schwimmen können. Der Schwimmkurs kann daher auch als Auffrischung für ungeübte junge Schwimmer genutzt werden, damit sie sich angstfrei und sicher am und im Wasser bewegen können. Ein Kurs besteht aus 16 Schwimmstunden, die auch als Doppelstunden belegt werden können. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite der BSJ und beinhaltet neben den Daten des Kindes und der Erziehungsberechtigten auch die Daten der Schule.

LSB-Vorstand Robert Busch freut sich vor allem über die vereinfachten Zugangsmöglichkeiten: „Der Dank geht hierbei an die Landesregierung, die für die Intensivkurse noch einmal Mittel zur Verfügung gestellt hat. Die positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Sommerferien eine hervorragende Möglichkeit sind, um Kindern das Schwimmen beizubringen. Gemeinsam mit unseren Partnern im Land Brandenburg werden wir die kommenden Monate nutzen, um so viele Kinder wie möglich zu erreichen.“

Sportminister Steffen Freiberg lobt das Engagement der BSJ: „Alle Kinder in Brandenburg sollen schwimmen lernen. Es war wichtig, dass viele Schülerinnen und Schüler die Intensivkurse Schwimmen der Brandenburgischen Sportjugend in den vergangenen zwei Jahren genutzt haben. Das Sportministerium förderte das Angebot mit dem Programm ‚Aufholen nach Corona‘. Ich freue mich, dass mit der Verlängerung der Förderung die gute Zusammenarbeit von BSJ mit den

schwimmsporttreibenden Verbänden vor Ort bis Ende 2023 fortgesetzt werden kann. So können weitere Kinder ihre Schwimmfertigkeiten außerhalb der Schule und kostenlos für die Familien verbessern. “

Foto:Pixabay.com