Landwirtschaftsmesse mit Neustart

Vom 11. bis 14. Mai laden Brandenburger Landwirte in Paaren am Glien (Havelland) zur Messe ein. Beim Neustart der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstelung (BraLa) präsentieren rund 450 Aussteller Tiere, Technik und Produktion.

Die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa) ist die einzige überregionale Landwirtschaftsausstellung Brandenburgs. Sie hat sich als kombinierte Fach- und Publikumsmesse seit 1991 von einer kleinen Ausstellung zu einem Publikumsmagneten mit einer beachtlichen Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit entwickelt. Vom 11. bis 14. Mai 2023 geht es in die Fortsetzung. Auf der Publikumsmesse treffen sich an vier Tagen zahlreiche Aussteller, Züchter, Techniker, Wissenschaftler und Praktiker der Agrarbranche.

„Der Neustart als Ausstellung ist verändert. Wir schätzen es sehr, dass sich ca. 450 mitwirkende Aussteller und Züchter für die BraLa und die Präsentation ihres Leistungsspektrums entschieden haben. Tiere und Technik vor Ort zu sehen, sich im persönlichen Gespräch auszutauschen ist im Zeitalter der Digitalisierung eine willkommene Form des Erlebens“, erklärt Ute Lagodka, Geschäftsführerin der gastgebenden Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren.

Neben der Präsentation ihres Leistungsspektrums bietet die BraLa ein vielfältiges Rahmenprogramm, mit Wissens- und Sehenswertem für die Besucher in der Brandenburghalle, den Zelthallen, beim Pro-Agro-Erlebnismarkt, auf der Vorführfläche für Landmaschinen und im Großen Ring. Hier werden verschiedenste Vorführungen und Wettbewerbe der Tierzuchtverbände gezeigt. Jungzüchter- und Zuchtwettbewerbe sowie die „Landestierschau“ sind feste Bestandteile des Programms. Auch die Schau „Landtechnik gestern und heute“ zählt zu den beliebten Höhepunkten.

Der Neustart als Branchentreff bietet außerdem ein Fachprogramm in den Foren in der Brandenburghalle an. Die Angebote zum Praxistag werden von verschiedenen Schulen und Einrichtungen genutzt, 50 Gruppen mit insgesamt ca. 800 Teilnehmern werden erwartet. Im Forum wird zu Podiumsdiskussionen und Vorträgen zu aktuellen Themen eingeladen. Freitag gibt es eine Schülerpressekonferenz.

Pro-Agro-Regionalmarkt, Schaubrauen, Tier- und Technikschauen, Schaumelken, Bienenralley, Schauscheren, Brandenburger Dorf: Das vielfältige Angebot der BraLa bietet Informationen rund um die Land- Forst- und Ernährungswirtschaft. Daneben lädt ein unterhaltsames und informatives Rahmenprogramm mit handwerklichen Vorführungen, regionaler Gastronomie und musikalischer Begleitung die ganze Familie auf dem weitläufigen BraLa-Gelände zum Austausch und Verweilen ein. Für Kinder sind spezielle Angebote, u.a. eine Spielewelt am Arche-Haustierpark mit Bauernhof- und Wasserspielplatz oder Hüpfburgen im Programm.

Das Wichtigste in Kürze:

Wann? 11. bis 14. Mai 2023, 09:00 bis 18:00 Uhr

Wo? MAFZ-Erlebnispark Paaren, Gartenstr. 1-3, 14621 Schönwalde-Glien, OT Paaren im Glien

Anfahrt: über den Berliner Ring (A10), Abfahrt Falkensee bzw. über die A24, Abfahrt Kremmen, Ausschilderung MAFZ Erlebnispark Paaren folgen PM

Bild: MAFZ Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren