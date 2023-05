30 Jahre am Puls der Zeit

Am 02. Mai 1993 ging es los: Elektro Müller öffnete in Teltow erstmals seine Türen. 30 Jahre später hat sich aus einem Kleinunternehmen in einer Garage ein moderner Dienstleister entwickelt.

Seit der Gründung von Elektro Müller hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt. 1993 noch in einer Garage begonnen, blickt das Unternehmen heute auf eine Erfolgsgeschichte zurück: Mit der Erweiterung des Angebots um die Bereiche Hausgeräte-Service, Einbruchmeldetechnik, Smart Home, E-Mobility, Photovoltaik, Energiemanagement bis hin zu IT-Netzwerktechnik hat es mit Veränderungen und Neuerungen im Elektrohandwerk bestens Schritt gehalten.

Von links nach rechts: Andreas Müller, Geschäftsführer der Smart Solutions GmbH, Michael Müller, Robert Wüst, Präsident der HWK Potsdam

Durch die Einführung von innovativen Technologien in der Auftragsdatenverarbeitung versteht sich Elektro Müller heute auch als Vorreiter eines digitalen Handwerksunternehmens. Die Themengebiete erfordern besondere Expertise; daher wird das Unternehmen seit 2019 durch das Dreiergespann um den Geschäftsführer Michael Müller und die beiden Prokuristen, den Sohn Andreas Müller und den technischen Leiter Sven Drews, in den jeweiligen Bereichen geführt.

Smart Solutions: Am Puls der Zeit

Anfang der 2000er Jahre veränderten die technologischen Fortschritte die Anpassung an modernes und hochwertiges Wohnen. Der Einsatz von Smartphones und Tablets bei der Gebäudetechnik hob das damals noch weitgehend unbekannte Thema „Smart Home“ innerhalb kürzester Zeit auf ein hohes Level. Der erhöhten Nachfrage nach Kompetenz und Know-how begegnete Andreas Müller 2013 mit der Gründung der Smart Solutions GmbH.

Die bis dato beim Elektriker verortete „Bus-Technik“ erfuhr mit dem auf neueste Gebäudetechnologie spezialisierten Unternehmen eine Renaissance i neuen und modernen Gewand. Das stete Wachstum in diesem Markt hat diese Entscheidung mehr als bestätigt. 2023 blickt somit auch Smart Solutions auf zehn äußerst erfolgreiche Jahre zurück. Getreu dem Motto „dem Wandel begegnen“ warten auf Smart Solutions in naher Zukunft besonders im Zusammenhang mit der Energiewende wieder viele neue und spannende Aufgaben. PM

Bild: Redaktion