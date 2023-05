Das Ringen um jedes Kilogramm: Protein- und eiweißreiche Zwischenmahlzeiten für onkologische Patienten

Onkologische Patienten verlieren krankheitsbedingt häufig ungewollt an Gewicht und an Muskelmasse, was den Verlauf der Behandlung und Prognose negativ beeinflussen kann. Medizinische Trinknahrung ist ein effektives Mittel um einer Gewichtsabnahme entgegenzuwirken. Leider wird sie nicht immer gut angenommen. Teresa Lorenz, examinierte Diätassistentin am Helios-Klinikum Emil von Behring in Berlin Steglitz-Zehlendorf, hat nun in Abstimmung mit Betroffenen eine Broschüre mit Rezepten für energie- und eiweißreiche Zwischenmahlzeiten erstellt.

Das Helios-Klinikum Emil von Behring bietet ab sofort seinen Patienten und Angehörigen eine Infobroschüre mit praktischen Tipps und Rezepten für eine bessere Energieaufnahme an, die auch über den Klinikaufenthalt hinaus genutzt werden kann. Häufig leiden Tumorpatienten aufgrund von Appetitlosigkeit, Geschmacksveränderung, Mundtrockenheit und Übelkeit an ungewolltem Gewichtsverlust und Muskelabbau, da sowohl der Protein- als auch der Energiebedarf durch geringere Nahrungsaufnahme nicht ausreichend gedeckt wird. Die dann empfohlene Einnahme von medizinischer Trinknahrung, im Volksmund „Astronautennahrung“ genannt, wird aufgrund ihres Geschmacks oder der Konsistenz von Patienten immer wieder schlecht angenommen. Auch können durch unsachgemäße Anwendung Beschwerden entstehen.

Teresa Lorenz, examinierte Diätassistentin am Klinikum, hat nun eine Infobroschüre erstellt, die Rezepte für nahrhafte und auch schmackhafte Snacks und Shakes enthält, welche auf Basis der Trinknahrung zubereitet werden können. „Alle Rezepte wurden gemeinsam mit Tumorpatientinnen und Tumorpatienten entwickelt und sind bestmöglich auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Mit dieser Broschüre möchte ich Betroffene über den Klinikaufenthalt hinaus hilfreiche Rezepte und Ernährungstipps an die Hand geben. Sie kann alle Patientinnen und Patienten mit Untergewicht oder ungewolltem Gewichtsverlust, auch im geriatrischen oder palliativen Bereich, bei der Gewichtszunahme unterstützen.“

In der Broschüre sind ebenfalls die Nährwertangaben für die Shakes und Snacks enthalten. Die einzelnen Rezepte können auch angepasst werden, um eine individuelle Handhabung zu ermöglichen. Darüber hinaus gibt die Diätassistentin in der Broschüre Tipps und Empfehlungen für den richtigen Umgang und eine bessere Verträglichkeit von medizinischer Trinknahrung und trägt damit zur Aufklärung von Patienten und Angehörigen bei.

Die Broschüre als PDF-Datei ist auf der Website des Klinikums zu finden, unter anderem unter www.helios-gesundheit.de/berlin-behring/haematologie-onkologie/ oder www.helios-gesundheit.de/berlin-behring/viszeralonkologisches-zentrum. PM

Bild: Helios-Klinikum Emil von Behring