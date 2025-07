Erstes gemeinsames Sommerfest von CDU und FDP im Autohaus Kolbe

Es war ein voller Erfolg: Bei strahlend schönem Sommerwetter hatten sich zahlreiche Freunde, Unterstützer und Mitglieder von CDU und FDP auf dem Hof des Autohauses Kolbe in der Lichterfelder Allee in Teltow versammelt.

Für Andre Freymuth, Bürgermeisterkandidat für die CDU, war es auch ein gelungener Auftakt für den kommenden Wahlkampf: „Die acht Stunden vergingen wie im Flug,“ berichtet er. „Es hätte locker doppelt so lang sein können, um mit allen ins Gespräch zu kommen. So viele tolle Menschen aus Teltow. Wir hatten super viel Spaß, tolle Gespräche und eine richtig gute Stimmung. Besonders gefreut habe ich mich, dass so viele Menschen da waren. Um nur einige zu nennen: Saskia Ludwig, Kleinmachnows neuer Bürgermeister Bodo Krause, Jens Hoffmann, Tina Reich, Hans-Peter Götz, Mirna Richel und noch viele mehr!“

Bis zur Bürgermeisterwahl am 28. September haben die Bürgerinnen und Bürger noch reichlich Gelegenheit, mit Andre Freymuth zu sprechen. Als Auftakt seiner Tour durch Teltow wird er am 11. Juli zwischen 14:00 und 16:00 Uhr in Ruhlsdorf auf der Festwiese Rede und Antwort stehen.

Die weiteren Termine des CDU-Kandidaten im Rahmen seiner Wahltour „FREYTAGS mit FREYMUTH” finden jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr statt:

18. Juli – Kanada-Allee / Ecke Ontario-Straße

25. Juli – Platz des 17. Juni (Hamburger Platz)

01. August – Albert-Wiebach-Str. / Ecke Ernst-Waldheim-Str.

08. August – Mattausch-Park

15. August – Parkplatz Zeppelinufer / Zehlendorfer Str.

22. August – Regionalbahnhof Teltow

29. August – Iserstraße / Buschweg

12. September – Siegfriedstraße / Ecke Wodanstraße

19. September – Saberskypark Lichterfelderallee

26. September – Ruhlsdorfer Platz

Fotos: Annabell Krohn