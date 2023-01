Digitalisierung: Markt der Möglichkeiten

Das Wirtschaftsforum Potsdam-Mittelmarkt lädt am 23. Februar zum ersten „Treffpunkt Wirtschaft PM“ in diesem Jahr ein. Bei der Auftaktveranstaltung steht die Digitalisierung im Mittelpunkt.

Das Digitalprojekt „Smarte.Land.Regionen“ des Landkreises Potsdam-Mittelmark und das Wirtschaftsforum PM lädt Unternehmer und Gründer zum ersten Treffpunkt Wirtschaft PM in diesem Jahr ein. Die Veranstaltung stellt die Digitalisierung in den Fokus. Durch den Abend führt Regina Schroeder vom Beratungs- und Managementunternehmen Cima. Zunächst begrüßt Marko Köhler (SPD), Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, die Teilnehmer. Im Folgenden gibt Regina Schroeder einen Einblick in die Thematik, und Natalie Schreiber vom Landkreis Potsdam-Mittelmark stellt anschließend das Digitalprojekt „Smarte.Land.Regionen“ vor. In einer Themenwerkstatt wird gemeinsam an den verschiedenen Themenbereichen rund um die Digitalisierung in der Wirtschaft gearbeitet. Zahlreiche Marktstände bieten die Gelegenheit, an diesem Tag Initiativen, Ansprechpartner und Best Practice-Beispiele kennenzulernen und sich mit diesen in persönlichenn Gesprächen auszutauschen.

Die Veranstaltung findet am 23. Februar 2023 ab 16:00 Uhr in der Heimvolkshochschule Seddiner See, Seeweg 2, 14554 Seddiner See, statt. Eine Anmeldung ist bis zum 16. Februar 2023 bei Mandy Große per E-Mail unter mandy.grosse@tgzpm.de erforderlich. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Onlineanmeldung sind unter https://wirtschaft.pm/termin/treffpunkt-wirtschaft-pm-im-februar/ abrufbar.

Der Treffpunkt Wirtschaft PM ist eine Veranstaltungsreihe des Wirtschaftsforums PM. Die Organisation erfolgt durch das Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark; finanziert wird die Veranstaltung durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark, die Investitionsbank des Landes Brandenburg und die Bürgschaftsbank Brandenburg. Weitere Informationen und die Veranstaltungsunterlagen sind auf www.wirtschaft.pm verfügbar.

Der nächste Treffpunkt Wirtschaft PM findet am 24.05.2023 in Teltow statt; dort wird erneut der Unternehmerpreis Familienfreundlich in PM verliehen. PM

Symbolbild: Pixabay.com