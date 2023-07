Landtagsabgeordneter Rüter startet in neue Runde von Praktikumstagen

Der SPD-Landabgeordnete für Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal, Sebastian Rüter, will auch in diesem Sommer Betriebe in der Region und ihre Mitarbeiter kennenlernen. Durch Kurzpraktika will der Politiker ganz praktische Einblicke gewinnen.

Mit dem Beginn der Ferien startet auch der Landtag in seine parlamentarische Sommerpause. Sebastian Rüter, der direkt gewählte Abgeordnete für Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal, wird die ersten beiden Ferienwochen wieder dazu nutzen, als Praktikant in unterschiedliche Berufsfelder hineinzuschauen. Bereits in den letzten Jahren hat er im Sommer jeweils zwei Wochen lang Praktikumstage bei Unternehmen in seinem Wahlkreis absolviert.

„Ich freue mich sehr, in den nächsten zwei Wochen an verschiedenen Stellen mit anzupacken und unterschiedliche Berufe besser kennenzulernen. Als Praktikant habe ich die Möglichkeit einen guten ersten Einblick in einen Beruf zu bekommen. Es geht mir vor allem darum, die Arbeitssituationen der Menschen in meinem Wahlkreis zu verstehen. Ich bin aber auch gespannt, was ich über die Potenziale und Herausforderungen der Unternehmen in TKS und Nuthetal lernen kann“, erklärt Sebastian Rüter.

In diesem Jahr wird Sebastian Rüter unter anderem in einer Teltower Apotheke, dem Stahnsdorfer Entsorgungsunternehmen Gambert GmbH und der Gemeindlichen Kleinmachnower Wohnungsgesellschaft mitarbeiten. Auch als Hafenmeister, als Gärtner und als Dachdecker wird er sich in diesem Jahr für einen Tag versuchen können.

„Ich bin den Unternehmen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es mir möglich machen, hier tiefere Einblicke in ihren Arbeitsalltag zu erlangen sehr dankbar und freue mich auf das, was ich erleben und lernen darf“, unterstreicht Rüter abschließend.