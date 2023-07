Ferienzeit – Diebstahlzeit

Kaum haben die Schulferien begonnen, häufen sich bereits die Polizeimeldungen über Einbrüche und Autodiebstähle, auch in unserer Region.

In der neusten Pressemeldung der Polizeidirektion West werden Autodiebstähle in Teltow und Ludwigsfelde gemeldet. Für einen Teltower Autobesitzer war das Ereignis besonders aufregend: Der Diebstahl geschah direkt vor seinem Fenster. Als der Geschädigte am Samstagvormittag aus dem Haus schaute, entwendete ein unbekannter Täter gerade seinen Pkw Hyundai Tucson. Die Schadenshöhe ist noch unklar, eine Sachfahndung wurde eingeleitet.

Auf die gleiche Automarke hatte es tags zuvor bereits ein Autodieb in Ludwigsfelde abgesehen: Dort hatte der Besitzer sein Fahrzeug zuvor auf dem Mieterparkplatz in der Friedrich-Engels-Straße abgestellt.

Die Polizei rät bei hochwertigen PKW zur Installation einer Alarmanlage, außerdem kann ein GPS-Tracker dabei helfen, den Standort des Fahrzeugs zu orten und nach Alarmierung der Polizei gegebenenfalls rechtzeitig vor der Grenze abzufangen.

Auch bei Hauseinbrüchen gibt es aktuelle Fälle, wobei die Polizei hier von „Klassikern“ spricht, denn in beiden Häusern unweit der Mahlower Straße geschah der Zutritt von der Terrasse aus. Am Samstagvormittag meldete der erste Hauseigentümer, dass sich unbekannte Täter Zugang zur Terrasse des Hauses verschafft haben. Das Fensterrollo wurde herausgerissen und die Scheibe eingeschlagen. Die Täter konnten anschließend das Fenster öffnen und das Haus betreten. Sämtliche Räume wurden begangen und durchsucht.

Etwas weiter südlich vom ersten Tatort erhielt die Polizei am gleichen Abend den Hinweis, dass ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Eine Nachbarin meldete auch hier eine aufgebrochene Terrassentür. Alle Räume wurden durch die Täter betreten und augenscheinlich nach wertintensiven Gegenständen durchsucht. Bei beiden Objekten ist bereits die Höhe des Sachschadens vierstellig. An beiden Tatorten wurden die Spezialisten der Kriminaltechnik eingesetzt. Es wurden DNA-, Faser- sowie Schubabdruckspuren gesichert und Fotos gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gerade bei Terrassenfenstern und -türen sollte man – so rät die Polizei – besondere Sicherungen einbauen, von denen im Handel ein großes Sortiment erhältlich ist. Abschließbare Fenstergriffe, Querriegel, die Nachrüstung mit Pilzkopfzapfen oder der Einbau einer Alarmanlage tragen zur Sicherheit bei. Auf der Website https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/ gibt die Polizei wertvolle Tipps zum Einbruchsschutz und listet empfehlenswerte Vorrichtungen auf, die den Einbrechern den Zutritt erschweren, denn nach drei Minuten gibt ein Einbrecher normalerweise auf, wenn er keinen Erfolg hat – und wir wollen es den Langfingern doch nicht zu einfach machen!

Text: PM/ KP

Fotos: Pixabay/ Pexels