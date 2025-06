Am 18. und 19. Juni findet in der Alten Dorfkirche Kleinmachnow eine Dunkelführung statt. Bei der Führung, die um 20:00 Uhr beginnt, wird der Kirchenraum abgedunkelt, sodass das Mystische besonders zur Geltung kommt.

Nach dem Erfolg der ersten Dunkelführung in der Alten Dorfkirche Kleinmachnow im vergangenen Jahr bietet das Kleinmachnower Dunkelführungsteam am 18. und 19. Juni weitere Führungen im Dunkeln an. „Kirchen predigen nicht mit Worten, sondern mit der Kraft ihrer Ästhetik und der Erlebbarkeit ihres Raumes. Wer eine Kirche besucht, fragt nach dem Geist, der hier wohnt, und nach dem Glauben, der diesen Bau bewirkt hat. Bereits 222 Jahre nach der ‚offiziellen Geburtsstunde Kleinmachnows‘ wurde unsere Dorfkirche als eine der ersten neu erbauten protestantischen Kirchen in der Mark Brandenburg feierlich eingeweiht. Das war genau 80 Jahre nach Beginn der Reformation! Im Innenraum unserer Dorfkirche mit seiner eindrucksvollen künstlerischen und bildlichen Ausstattung spürt man noch heute die gelebte protestantische Glaubenspraxis“, so Gerda Döderlein vom Dunkelteam Kleinmachnow.

Bei einer Führung durch die abgedunkelte Dorfkirche soll die mystische Wirkung des Kirchenraums besonders zur Geltung kommen. Dazu werden einzelne liturgische Kunstwerke wie Altar, Taufstein und Kanzel sowie Ausschnitte von Epitaphien gezielt beleuchtet. Die ungewohnte Perspektive verstärkt ihre Wirkung. Erläuterungen, die sich mit leiser Orgelmusik verweben, führen zu meditativer Betrachtung.

Fotos: Stiftung Kirche und Kultur