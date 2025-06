Glasfasernetz für Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow

Homeoffice statt Pendeln, Serienstreaming statt linearem Fernsehen, Internettelefonie statt Festnetz: Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow haben in den kommenden Wochen die Chance auf die Anbindung an das Glasfasernetz, mit dem die Bürgerinnen und Bürger in Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen können. Dafür startet Deutsche Glasfaser am 20. Juni die Nachfragebündelung.

Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland und treibt den Glasfaserausbau schnell und unbürokratisch voran. Dafür ist das Unternehmen auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow angewiesen. Bis zum Stichtag am 27. September 2025 können die Bürgerinnen und Bürger in den Ausbaugebieten einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Erreicht die Vertragsquote in den Ausbaugebieten mindestens 33 Prozent, ist eine wichtige Voraussetzung zum Ausbau des Glasfasernetzes erfüllt.

„Als Digital-Versorger der Regionen ist es unser Ziel, den ländlichen Raum in Deutschland flächendeckend mit stabiler und zukunftssicherer Infrastruktur zu versorgen. Wir bringen die Erfahrung und die Technologiekompetenz mit, die für einen schnellen Glasfaserausbau erforderlich sind. Dabei sehen wir uns als verlässlichen Partner der Kommunen und Menschen vor Ort und setzen auf eine enge Zusammenarbeit,“ sagt Christian Morag, Projektleiter von Deutsche Glasfaser.

Die neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte in den Ausbaugebieten und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. Dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 1.500 Euro selbst tragen.

Das Team von Deutsche Glasfaser informiert ausführlich über den Netzausbau, die buchbaren Produkte und Leistungen sowie den Projektverlauf auf zwei Infoabenden und im Servicepunkt in Teltow (Grimm’s Hotel Berlin-Potsdam, Gonfrevillestraße 2, 14513 Teltow). Der Servicepunkt ist ab dem 30.Juni wie folgt geöffnet: montags von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Infoabende

Montag, 23. Juni, 19:00 Uhr, Ballsaal Teltow, Potsdamer Straße 54, 14513 Teltow

Dienstag, 24. Juni, 19:00 Uhr, Ballsaal Teltow, Potsdamer Straße 54, 14513 Teltow

Im Rahmen einer Präsentation werden die Besucherinnen und Besucher nicht nur über Deutsche Glasfaser und das Projekt in Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow informiert – auch haben sie die Möglichkeit, den Experten Fragen zu stellen. Christian Morag, Projektleiter von Deutsche Glasfaser steht mit seinem Beraterteam Rede und Antwort.

Zudem werden Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser die Bürgerinnen und Bürger zu Hause besuchen und auf Wunsch beraten. Einen solchen persönlichen Beratungstermin können Interessierte auch unter der Rufnummer 02861 8133 410 vereinbaren.

Foto: Pixabay.com