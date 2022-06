Wiedereröffnung des Teltower Heimatmuseums

Nach notwendigen Reparatur- und Sanierungsarbeiten war das Teltower Heimatmuseum für rund zwei Jahre geschlossen. Nach einer Umgestaltung empfängt es ab 03. Juli wieder geschichtsinteressierte Besucher.

Nach mehr als zwei Jahren ist das Heimatmuseum Teltow im Hohen Steinweg 13 wieder sonntags ab dem 03. Juli 2022 von 14:00 bis 18:00 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.

Kurz nach der pandemiebedingten Schließung im Frühjahr 2020 war in einem der Räume Putz von der Decke gefallen. Eine daraufhin erfolgte bautechnische Kontrolle ergab, dass sich auch in einem der anderen Ausstellungsräume der Putz löste. Dementsprechend wurde eine umfängliche Sanierung der betroffenen Decken notwendig. Da während dieser Instandsetzungsarbeiten die Räume leergeräumt werden mussten, nutzten die Heimatvereinsmitglieder die Gelegenheit, um die historischen Holzböden abzuschleifen und beim Wiedereinräumen erhebliche Veränderungen bei der Präsentation der Objekte vorzunehmen.

So wurde nach einem neuen Konzept durch Umgestaltung mehr Platz für die Besucher in der Wohnstube und der Werkstatt geschaffen. Vitrinen im Geschichtsraum sorgen dafür, dass wertvolle Kleinobjekte wie ein Siegelstempel der Stadt aus dem 13. Jahrhundert nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Außerdem unterstützen Informationstafeln mit Schrift und Abbildungen gezielt die Wissensvermittlung zum jeweiligen Zeitabschnitt und den dazugehörigen Exponaten. Diese bilden übersichtlich die Entwicklung Teltows von der ersten Besiedlung bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ab.

„Viel Zeit und Herzblut haben die Vereinsmitglieder in dieses umfangreiche Vorhaben investiert und freuen sich, das Ergebnis nun der Öffentlichkeit vorstellen zu können“, betont Sibylle Langner, Vorsitzende des Heimatvereins. Zudem wird auch mit neuen Erwerbungen aufgewartet, darunter mit einem Wirtschaftsaufsatzofen aus der Zeit um 1880 und – als Leihgabe des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege – mit dem geheimnisvollen „Teltower Kopf“ aus Sandstein, der bei Erdarbeiten in der Neuen Wohnstadt in Teltow gefunden wurde.

Vorher wird es am 02. Juli um 12:00 Uhr eine interne Eröffnungsveranstaltung für alle an der Sanierung und Neugestaltung Beteiligten und den Vereinsmitgliedern geben. PM

Bild: Redaktion