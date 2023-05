Klassik auf dem Südwestkirchhof

Zum Auftakt der Musiktage musizieren am Sonntag, 14. Mai, junge Künstler in der norwegischen Holzkirche auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof. Die Gäste können das geschichtsträchtige Gelände bereits vorher auf einer Führung kennenlernen.

Am 14. Mai um 16:00 Uhr werden die Musiktage auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf mit Klassik zum Frühling eröffnet. So kraftvoll und frisch wie der Frühling, so leidenschaftlich und virtuos präsentieren junge Künstler Werke von A. Piazolla, C. Debussy. M. Hadjidakis, R. Strauss, S. Cardillo oder M. Ravel. Begeistert werden die Besucher von Ysaline Lentze (Harfe), Charlotte Jonen (Violine) und Timos Sirlantzis (Bassbariton). In der einzigartigen Atmosphäre der norwegischen Holzkirche auf dem Südwestkirchhof wird das Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Bereits um 14:00 Uhr können sich die Besucher einer kleinen exklusiven Führung über Deutschlands größten evangelischen Friedhof anschließen und sich etwas über die Besonderheiten des Ortes berichten lassen. Treffpunkt für die Führung ist am Haupteingang des Südwestkirchhofs, Bahnhofstr. 02, 14532 Stahnsdorf. Pünktlich vor dem Konzert endet die Führung an der norwegischen Holzkirche.

In den Pausen sowie nach dem Konzert sind die Gäste eingeladen, bei Kaffee und Gebäck ein wenig Zeit beim Plaudern zu verbringen. Die Einnahmen aus dem Konzert kommen dem Erhalt des Südwestkirchofs als Kulturdenkmal zugute. Anmeldungen und Platzreservierungen sind ausschließlich unter den auf www.suedwestkirchhof.de angegebenen Kontaktmöglichkeiten vorzunehmen.

Das Wichtigste in Kürze:

Termin: Sonntag, 14. Mai, 16:00 Uhr; 14:00 Uhr: Beginn einer Kurzführung am Haupteingang des Südwestkirchhof Stahnsdorf

Sonntag, 14. Mai, 16:00 Uhr; 14:00 Uhr: Beginn einer Kurzführung am Haupteingang des Südwestkirchhof Stahnsdorf Ort: Norwegische Holzkirche auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf

Norwegische Holzkirche auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf Beitrag für den Denkmalschutz: ab 10,00 EUR pro Person PM

Titelbild: Förderverein Südwestkirchhof Stahnsdorf e.V.