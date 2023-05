Das Gemeinsame feiern

Am 14. Mai organisierte das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin sein 182. Jahresfest. Damit erinnert die Einrichtung an ihre Gründung und ehrt verdiente Mitarbeiter. Auf der gut besuchten Festwiese stellten sich im stimmungsvoller Festatmosphäre außerdem die Einrichtungen des Verbunds vor.

Am Sonntag, 14. Mai, hat das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin mit seinem 182. Jahresfest an seine Anfänge erinnert und verdiente Mitarbeiter geehrt. Wie in jedem Jahr, traditionell am fünften Sonntag nach Ostern (Rogate), bildete ein Open Air-Gottesdienst auf der Festwiese den Anfang; darauf folgten Führungen über das Stammgelände, Kutschfahrten und ein Festprogramm auf der Bühne. Einrichtungen des Unternehemensverbunds stellten sich den Gästen vor, für Klassikfreunde gab es eine Orgelführung samt Orgelmusik, und Kinder konnten sich auf einer Geländerallye austoben.

Mit Kollekte und Spenden des Jahresfestes unterstützten die Gäste den Ausbau des Spielplatzes des Hauses Magdala, das seit 2005 insgesamt 24 Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung ein Zuhause bietet. Vom Erlös sollen nun Spielgeräte für mobilitätseingeschränkte Kinder erworben werden. ph

Bilder: Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin