Am Abend des 4. März entdeckten Polizeibeamte, die in Teltow Streife fuhren, auf der Mahlower Straße einen 17-Jährigen, der gerade ein Verkehrsschild mit einem Permanentmarker beschmierte. Der junge Mann hatte einen Schriftzug von ca. 20cm Länge und 20cm Höhe aufgebracht. Aufgrund seiner Minderjährigkeit wurde die Person an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200€. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Foto: Pixabay.com