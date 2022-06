Deutsch-polnischer Fotowettbewerb: „Vier Jahreszeiten“

Teltow und seine polnische Partnerstadt Żagań loben in diesem Jahr einen gemeinsamen Fotowettbewerb aus. Bis zum 31. Juli können Interessenten Fotos zum Thema „Vier Jahreszeiten“ einreichen.

Die Städte Teltow und Żagań, partnerschaftlich verbunden seit dem Jahr 2006, rufen gemeinsam zum Fotowettbewerb auf. Mit bis zu acht Fotos können sich Bürger aus Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf bewerben. Die schönsten Fotos werden anschließend in einer Ausstellung in Żagań und in Teltow gezeigt. Die ausgewählten Fotos werden auf der Vernissage präsentiert und später in ein Album sowie einen Kalender für 2023 aufgenommen. Das diesjährige Thema sind die vier Jahreszeiten.

Die Teilnehmer können maximal acht Fotos im Querformat mit Motiven aus der Region an Herrn Dirk Pagels unter d.pagels@teltow.de einsenden – egal ob Motive aus dem Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.

Die ausführlichen Teilnahmehinweise und -bedingungen sind auf der städtischen Webseite www.teltow.de zu finden. Mit dem Einsenden der Fotos erklären sich die Teilnehmer mit den Teilnahmehinweisen und -bedingungen sowie den datenschutzrechtlichen Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einverstanden.

„Die Stadt Teltow freut sich auf zahlreiche Einsendungen!“, heißt es aus dem Rathaus. Bei Nachfragen zum Wettbewerb steht Herr Dirk Pagels telefonisch unter 03328 4781 245 zur Verfügung.

PM

Symbolbild: Pixabay.com