49ers unterliegen Sixers deutlich

Die TKS 49ers gingen am 14. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga durchaus als Underdog in die Partie gegen die BSW Sixers. Dennoch konnte man den Gästen drei Viertel lang einen offenen Schlagabtausch bieten. Erst im letzten Abschnitt brachen die personalgeschwächten 49ers ein, verloren dadurch unerwartet hoch mit 70:98 (39:41) gegen die Sixers.

Bereits vor dem Aufeinandertreffen mit den BSW Sixers mussten die TKS 49ers die ersten Rückschläge hinnehmen. Zwei ihrer drei etatmäßigen Point Guards, Jordan Müller und Thure Peters, mussten heute krankheits- beziehungsweise verletzungsbedingt passen. Unter anderem Jakob Soyke sprang hierfür neben Andrii Kozhemiakin in die Bresche und nutzte seine Spielzeit für persönliche ProB-Bestwerte von acht Punkten, drei Assists, vier Rebounds sowie zwei Steals. Eine weitere Einschränkung widerfuhr den 49ers Mitte des zweiten Viertels, als Joshua Lübken verletzt ausgewechselt werden musste und in der Folge nicht mehr eingesetzt werden konnte. Den besseren Start in das Spiel erwischten die favorisierten BSW Sixers, schon nach gut drei Minuten sah sich TKS-Headcoach Dorian Coppola zu seiner ersten Auszeit gezwungen. Anfang des zweiten Viertels lagen die Hausherren erstmals zweistellig zurück, vor allem das defensive Rebounding äußerte sich hier als Baustelle der 49ers. Jedoch konnte man sich zur Halbzeit zurückkämpfen (39:41) und übernahm im Verlaufe des dritten Viertels sogar mehrfach knapp die Führung. Was sich zum Ende des Abschnitts anbahnte und im letzten Viertel fortsetzte, war eine unvorhersehbare Dominanz der BSW Sixers. Den Gästen gelang ab Beginn des Schlussviertels ein 21:0-Lauf, in dieser Zeit sollte jede Kleinigkeit auf beiden Seiten des Feldes zu ihren Gunsten ablaufen. Bei den 49ers hingegen ging hinten wie vorne nichts rund und das Spiel geriet außer Kontrolle. Auch einige Highlights der 49ers in Form von Dunks kamen deutlich zu spät, um die letztendliche 70:98 Niederlage zu verhindern. Für die Sixers avancierten Jean-Louis (21) sowie Salenieks (20) zu den Topscorern, auf Seiten der Gastgeber war Dennis Teucher mit 15 Punkten, sechs Assists und sieben Rebounds der überragende Akteur.

Nach zwei hohen Niederlagen und dem erneuten Stagnieren auf Tabellenplatz 10 steht in der kommenden Woche auswärts in Itzehoe mehr oder weniger ein Pflichtsieg vor der Tür, um wieder Selbstvertrauen tanken zu können.

Für TKS spielten: Teucher (15 Punkte), Hildebrandt (11), Hampl (10), Kozhemiakin (8), Soyke (8), Stegmann (7), Kamenov (5), Lübken (5), Wagner (1), Wadehn, Carstens.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers