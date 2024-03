Ostern in Kleinmachnow – Gottesdienste, Konzerte und Veranstaltungen der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde

Auch in diesem Jahr finden in der Karwoche und an den Osterfeiertagen wieder zahlreiche Gottesdienste, Konzerte und Veranstaltungen der Evangelischen Auferstehungs-Kirchengemeinde statt. Neben den traditionellen Festgottesdiensten mit den bekannten Chören besteht erstmals die Möglichkeit, am Ostermorgen in spiritueller Gemeinschaft zum Sonnenaufgang in den Tag zu starten und gemeinsam ein Osterfrühstück einzunehmen.

Gründonnerstag, 28.03.24, 19.30 Uhr:

Tischabendmahl mit Pfarrer Jürgen Duschka. Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu und anschließendes gemeinsames Abendessen, das vom Männerkochkreis vorbereitet wird.



Karfreitag, 29.03.24, 15:00 Uhr

Musikalische Vesper in der Neuen Kirche . Es erklingt die Passion nach den 4 Evangelisten „Jesu Kreuz, Leiden und Pein“ von Manfred Schlenker (1926-2023) mit u.a. Wolfram Teßmer (Jesus), Kai Rotherberg (Evangelist) und Caroline Seibt (Bericht und Stimme des Gekreuzigten) sowie Una Cho (Orgel) und Jon Nymoen (Marimbaphone). Leitung: Kirchenmusikdirektor Karsten Seibt. Weitere Informationen unter Kirchenmusik Karfreitag und Ostersonntag (ev-kirche-kleinmachnow.de)

Ostersonntag, 31.03.24

Von der Nacht in den Morgen, von der Dunkelheit in das Licht, von der Trauer in die Hoffnung: das ist das Motto für ein neues Format der Kirchengemeinde, bei dem am Ostersonntag um 06:00 Uhr in der Neuen Kirche mit allen Sinnen aus der Dunkelheit hinein in das Licht der Auferstehunggefeiert wird. Während es draußen langsam hell wird, brennt drinnen die Osterkerze. Geplant sind neben dieser besonderen Sinneserfahrung auch Taufen und eine Konfirmation. Anschließend besteht herzliche Einladung zu einem gemeinsamen Osterfrühstück.

Ostermorgen in der Friedhofskapelle, 07:00 Uhr, Waldfriedhof, Steinweg 1: Gottesdienst mit Pfarrer Jürgen Duschka

Um 11:00 Uhr findet der Festgottesdienst in der Neuen Kirche statt. Dabei wird die Jesusgeschichte weitererzählt. Die Kinder des Spatzenchores, der Vorkurrende, der Kurrende, die Damen des Singkreises und ein Instrumentalensemble musizieren gemeinsam das Osterevangelium. Und auch die Gottesdienst-Besucherinnen und -besucher sind gefragt: gemeinsam werden viele fröhliche Osterlieder angestimmt.

Am Ostermontag, 01.04.24, 11:00 Uhr, folgt dann ein Gottesdienst mit Pfarrerin Heike Iber.

Alle Gottesdienste, Veranstaltungen und Konzerte finden – sofern nicht anders gekennzeichnet – in der Neuen Kirche, Zehlendorfer Damm 211, 14532 Kleinmachnow, statt.

Die evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde in Kleinmachnow

Die evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow ist mit ca. 4.500 Mitgliedern ein zentraler Akteur im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Kleinmachnow. Sie engagiert sich beispielsweise in der Arbeit mit Geflüchteten, ist Trägerin der Evangelischen Kindertagesstätte „Arche“ und bietet zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft. Ihre Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen sind ein wichtiger Bestand im kulturellen Leben der Region.

Foto: Pixabay.com