Gemeinde Kleinmachnow erweitert E-Bike-Verleih

Das Projekt „temporäre Mobilstationen in Kleinmachnow“ wird um das Angebotsmodul E-Lastenfahrrad erweitert. Ergänzend zu dem bisherigen Sharingsystem für E-Bikes stehen ab sofort an einem weiteren Standort auf dem Rathausmarkt zwei E-Lastenräder für die öffentliche Ausleihe zur Verfügung.

Mit der Einführung der E-Lastenfahrräder können Bürger eine noch relativ neue Form der Mobilität testen und die Vorteile eines E-Lastenfahrrads mit Transportbox kennenlernen. Die Lastenräder können beispielsweise gleich nach dem Einkauf dazu genutzt werden, um Einkäufe oder schwere Lasten bis zu 85 Kilogramm mit elektrischer Unterstützung mühelos nach Hause zu transportieren.

Um auf das Sharingangebot zurückzugreifen, müssen sich die Nutzer bei der Sharing-App „E-Sharing by GP Joule Connect“ anmelden. Buchungen und Reservierungen sind über die App aber auch spontan möglich, indem der an den Rädern befindliche QR-Code mit dem Smartphone gescannt wird.

Die E-Lastenfahrräder haben ihre feste Station auf dem Rathausmarkt (an den Fahrradständern links vor dem Rathauseingang) und können nur an diesem Standort entliehen und dorthin zurückgebracht werden. Um so vielen Menschen wie möglich die Gelegenheit für eine Testfahrt zu bieten, beträgt die maximale Ausleihdauer am Stück 48 Stunden. Die Ausleihe der Lastenräder kostet einen Euro je angefangene Stunde; die Tageshöchstmiete ist auf 14 Euro begrenzt.

Zudem wird es für alle E-Bikes zukünftig einen Nachttarif geben. Zwischen 21:00 bis 9:00 Uhr kostet die Ausleihe eines Rades dann nur 0,25 Euro pro angefangene Stunde. Diese Tarife gelten einheitlich ab 20. März auch für die Nutzung der E-City-Fahrräder an den Mobilstationen am Rathausmarkt (Förster-Funke-Allee/Ecke Adolf-Grimme-Ring) und am Adam-Kuckhoff-Platz.

Das Ausleihangebot ist vorerst bis Ende August 2023 angelegt. Die zeitlich begrenzte Pilotphase dient der Gemeinde dazu, möglichst viele Rückmeldungen und Nutzungserfahrungen zu sammeln, um die Akzeptanz des Angebotes und die Bedürfnisse der Nutzer für die Entwicklung zukünftiger Mobilitätsangebote zu erfassen. PM

