Waschautomaten in Teltow aufgebrochen: Polizei sucht zwei mutmaßliche Diebe mit Fotos

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei derzeit nach zwei bislang unbekannten, vermutlich männlichen Personen. Sie

sollen am 10.September 2023 in der Zeit von ca. 00:14 Uhr bis ca. 00:18 Uhr drei Selbstbedienungsautomaten einer Waschanlage in der Saganer Straße in Teltow aufgehebelt und das darin befindliche Münzgeld entwendet haben.



Bisherige intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht zur Identifizierung der Personen. Bei der Tat wurden beide Personen von einer Überwachungskamera erfasst. Die aufgenommenen Bilder sind nun durch einen Beschluss des Amtsgerichts Potsdam zur Veröffentlichung im Rahmen einer

Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam mit der Bitte um Angabe der Fahndungsnummer (35- 24) unter der Telefonnummer 0331-5508 0

Fotos: Polizei Brandenburg