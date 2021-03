Bürgerkontakt: Landtagsabgeordneter Sebastian Rüter bietet Telefonsprechstunde an

Kontakte reduzieren, Infektionsrisiken senken: Corona stellt Bürger und Politik vor neue Herausforderungen. Wie kann der Kontakt zwischen Parlamentariern und Wählern aufrechterhalten werden? Der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Rüter setzt auf Telefonsprechstunden.

Mit dem alternativen Format der Telefonsprechstunde möchte Sebastian Rüter die Bürgerinnen und Bürger aus seinem Wahlkreis in Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal erreichen. Da der persönliche Kontakt derzeit nur bedingt möglich ist, sei eine Telefonsprechstunde eine gute Gelegenheit, trotzdem miteinander ins Gespräch zu kommen.

„Über die Telefonsprechstunde möchte ich mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt bleiben. Ich finde es wichtig, auch in dieser Zeit für alle Anliegen, Anmerkungen und Kritik der Menschen aus meinem Wahlkreis ansprechbar zu sein“, so Sebastian Rüter.

Diese kann bereits jetzt im Terminkalender vermerkt werden: Unter 03328 337 307 wird der Abgeordnete am 24. April von 15 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar sein. Zusätzlich ist geplant, mit der Mobilen Sprechstunde #RüterUnterwegs ab Mai wieder durch den Wahlkreis zu touren. Mit Abstand und Maske kann man so vor Ort wieder direkt miteinander ins Gespräch kommen. Alle folgenden Termine werden auf der Internetseite www.sebastianrueter.de und in den Sozialen Medien einsehbar sein.

„Politik lebt immer auch vom Austausch miteinander. Ich hoffe, dass viele Menschen das Angebot nutzen und freue mich auf die zahlreichen Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.“ Wer zu der geplanten Telefonsprechstunde zeitlich verhindert sei, könne ihn selbstverständlich auch zu einer anderen Zeit oder per Mail erreichen, so Rüter. PM

Bild: Redaktion