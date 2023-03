Ende Februar waren Wasserschäden an der Stahnsdorfer Grundschule „Heinrich Zille“ aufgetreten. Betroffen sind Sporthalle und Mensa. Der Caterer verlegt die Schulspeisung während der dreiwöchigen Trocknungsphase in die Horthalle.

Wasserschäden, die nach derzeitiger Erkenntnis am letzten Februarwochenende an mehreren Stellen in den Nassbereichen (Duschen, Umkleiden, Toiletten) der Sporthalle der Stahnsdorfer Grundschule „Heinrich Zille“ sowie in der Küche der Schulmensa auftraten, stellen die Gemeinde als Schulträgerin vor Herausforderungen.

Der einzige, aktuell von Feuchtigkeitsschäden nicht betroffene Bereich ist das Halleninnere selbst, bestehend aus Spielfläche, Geräteräumen und Zuschauertribüne: So lautet die erste, unter Vorbehalt stehende Erkenntnis aus versicherungsgutachterlichen Maßnahmen, die Anfang dieser Woche stattfanden.

Als erste Festlegung sind ab Montag, 13. März, die genannten Nassbereiche sowie Flure und Nebenräume der Mensa und Sporthalle weitestgehend gesperrt, denn dort werden für mindestens drei Wochen Trocknungsgeräte aufgestellt. Diese Trocknungsphase wird auch für die weitere Leckortung genutzt, um das Schadensbild vervollständigen zu können.

Unter dem Strich bleibt die Feststellung, dass die Leitungen in dem 2007 errichteten Gebäude wohl dringend einer Sanierung bedürfen. „Hierfür sind in der Verwaltung erste Planungen angelaufen“, heißt es dazu bereits aus dem Rathaus.

Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht genau abschätzbar. Diese kann möglicherweise näher beziffert werden, wenn die abschließenden gutachterlichen Stellungnahmen vorliegen, was bis zum Monatsende März 2023 anvisiert ist. Für die Schüler, aber auch alle weiteren Nutzer der Sporthalle hat das Geschehene unmittelbare Konsequenzen, worüber die Eltern am Nachmittag des 07. März 2023 durch einen Elternbrief informiert wurden:

• Ein Punktspielbetrieb ist in der Sporthalle bis auf Weiteres ausgeschlossen. Betroffen ist davon nicht nur, aber vor allem der Regionale Sportverein Eintracht 1949 e. V. mit seinen diversen Abteilungen als Nutzern.

• Der Trainingsbetrieb für Vereine kann in Abhängigkeit der Beschaffung mobiler Toilettenanlagen bis auf Weiteres fortgesetzt werden.

• Der Schulcaterer zieht vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hygienebehörde mit seiner Essenausgabe sowie Küchenutensilien in die Horthalle. Die Schulspeisung kann somit auf dem Campus ebenso fortgesetzt werden wie der Sportunterricht und Schul-AGs.

• Die Toilettennutzung für Schüler erfolgt in den weiteren Hygienebereichen auf dem Schulgelände. PM

Bild: Gemeinde Stahnsdorf