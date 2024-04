Kleinmachnow – Polizei sucht mutmaßlichen Ladendieb

Nach Diebstählen in einem Geschäft in Kleinmachnow sucht die Kriminalpolizei mit den Aufnahmen von Sicherheitskameras nach einem derzeit unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann entnahm am 18. Dezember, gegen 18:15 Uhr, mehrfach Artikel aus dem Regal und verstaute diese in einem Beutel. Anschließend verließ er den Laden, ohne die Ware im Wert von mehreren hundert Euro zu bezahlen.

Am 29. Januar, gegen 18:30 Uhr, wiederholte der unbekannte Tatverdächtige die Tat mit der gleichen Begehungsweise. Auch in diesem Fall erbeutete der Mann Waren im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-5508 0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/hinweis.

Fotos: Polizeidirektion West